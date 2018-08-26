Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменений пенсионного законодательства.

Вскоре Кира Ярмыш сообщила, что Алексея Навального из отделения полиции, куда после задержания он был доставлен, забрала карета "скорой помощи", пишет "Украинская правда".

"Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали".

Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Она добавила, что Навального задерживали "пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка в рамках протокола от 31 января 2018 года".

"То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - добавила Ярмыш.

Заседание суда по делу Навального предварительно назначено на понедельник, 27 августа.

"Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда", - сообщила Ярмыш.

Также она добавила, что защитника Навального "вроде собрались пустить, но сейчас его держит в дежурной части сотрудник центра Э Бандура (не является сотрудником ОВД Даниловское), говорит, что нужна "специальная доверенность", хотя у защитника есть нотариальная доверенность.

"Защитник будет писать жалобу... Бандуру мы все хорошо знаем, а я еще и лично - он тот самый человек, который придумал сажать сотрудников ФБК за твиты", - добавила пресс-секретарь Навального.

Я ещё раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Навального привезли из ОВД в травмпункт городской клинической больницы №13, где обследовали на предмет возможной травмы кисти, которую он получил, когда у него отбирали телефон во время задержания.

После обследования оппозиционера отвезли обратно в отделение полиции.

Соратники Навального сообщили, что его защитник передал политику "подушку, спортивные штаны и толстовку".

В полиции причину задержания Навального не назвали. Пресс-секретарь Навального сообщила, что в ОВД объявили план "Крепость" и не допускают защитника к политику.