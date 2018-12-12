Стоя на сцене, робот сообщил, что знает математику, но хотел бы научиться рисовать и писать музыку, а затем продемонстрировал танцевальные навыки. Оригинальный сюжет был удален с YouTube утром 12 декабря, но на видеохостинге можно найти отрывок про Бориса.
Как отмечает TJ, этот фрагмент сюжета вызвал у внимательных пользователей немало вопросов. В частности, многие обратили внимание на отсутствие у робота внешних датчиков. Кроме того, во время танца он делал много лишних движений, а его выступление явно было записано заранее – Борис не подносил ко рту микрофон. Наконец, попытки найти информацию о Борисе в интернете не дали результатов.
В совокупности нестыковки позволили предположить, что так называемый робот на деле является костюмом, в котором находился человек. Небольшое расследование, проведенное читателем TJ, вскоре подтвердило эту гипотезу – Борисом оказался человек в костюме "Робот Алеша", который можно купить в интернете за 250 тысяч рублей.
При этом стоит отметить, что во время выступления Бориса на форуме никто не заявлял, что это настоящий робот, а сами журналисты не могли не знать, что это костюм – на фотографии с форума, размещенной в Twitter телеканала, явно видна шея человека, надевшего костюм Алеши.
Первый день работы форума "Проектория" открыли 6 авторских уроков лучших педагогов Россииhttps://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un— Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) December 11, 2018
Через некоторое время в микроблоге МБХ медиа появилась и фотография "оператора" Бориса без шлема, имитирующего голову робота.
Вот вам тот самый «современный робот» — эксклюзивное фото подготовки к молодежному форуму Путина в Ярославле.
Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/M9BorrYTNS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 12, 2018
Отметим, что некоторые настоящие роботы действительно умеют танцевать. Так, в октябре инженеры компании Boston Dynamics научили танцам робота SpotMini, а ранее танцам научился четырехногий робот Anymal, разработанный инженерами из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
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