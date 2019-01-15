Короткий сюжет на "Россия-1" в "Вестях недели" Дмитрия Киселева 13 января был посвящен недавнему заявлению Александра Лукашенко, что Москва может потерять Беларусь как союзника.

— Разумеется, мы этого категорически не хотим. Но если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий. Поэтому-то русские и вся Россия — за сохранение самых близких отношений между нами и за сохранение большого единого и мощного этноса — народа. Это так, если по-простому.

Этот монолог ведущий произнес между сюжетами об украинской автокефальной церкви, о том, как "Украина растворяется в истории и деградирует", и украинской диаспоре Канады.

Белорусский фрагмент в программе "Сегодня" на НТВ вышел вечером 14 января и также шел вперемешку с украинской темой. На Беларусь переключились после украинской автокефалии.

Ведущие рассказали, что партия БНФ призвала власти ограничить трансляцию российских каналов:

— [Партия] обвинила российские каналы в разжигании межнациональной вражды, заявив, что они ведут информационную войну против Беларуси.

Затем процитировали российского сенатора Алексея Пушкова, который у себя в твиттере написал, что БНФ "либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России".

После опроса на улицах Львова, где люди выступают за полный разрыв отношений с Россией, сюжет возвращается к Беларуси. Показывают фрагменты ролика, где белорусскоязычный мужчина после потасовки выгоняет из вагона минского метро другого пассажира в шапке казака со словами: "Чемодан, вокзал, Россия".

— Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Беларуси, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские, — говорит ведущий.

Ни то, что мужчина в шапке — русский, ни подлинность самого ролика в сюжете под сомнение не ставят.

НТВ снова переключается на украинскую ситуацию. Ведущие говорят, что власть в Киеве "с самого начала сделала ставку на национализм". В кадре молодые люди громят офис российского банка в Украине. Под роликом — титры: "Запад пытается разыграть националистическую карту, чтобы разрушить союз России, Украины и Белоруссии".

— Что делать белорусским властям, которые продолжают отбивать атаки националистов в интернете? — задается вопросом ведущий.

Затем НТВ берет интервью у пророссийского политолога, научного сотрудника Института философии Академии наук Беларуси Алексея Дзерманта, который говорит: "Это уже какая-то работающая система с постоянной подпиткой — организационной, финансовой, методологической, и там они себя проявляют. Да, это явление, которого уже нельзя не замечать".

Заканчивается сюжет словами:

— Если смотреть и на ближайшие президентские выборы, и хоть немного подальше, стоит ответить на вопрос: будут ли иметь Украина, или даже Белоруссия, отколотые от союза славянских народов, хоть какие-то перспективы? Ведь история наших народов говорит о том, что лучше все-таки держаться вместе.

Также 14 января на заявление БНФ с призывом ограничить вещание российских телеканалов отреагировали главные российские информагентства: РИА "Новости", ТАСС и Интерфакс. Первое из них даже собрало реакцию на эту инициативу в Госдуме, Совете Федерации и Союзе журналистов России.