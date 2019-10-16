Reuters сообщает об угрозах и слежке, с которыми столкнулись журналисты издания "Проект" после публикации материалов о российских наемниках. Они считают, что обращаться в правоохранительные органы бессмысленно.
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Журналисты издания "Проект", работавшие над материалами о российских наемниках и политтехнологах в Африке и на Ближнем Востоке, столкнулись с угрозами и слежкой. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает агентство Reuters, взявшее интервью у журналистов и главного редактора "Проекта" Романа Баданина.

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"Все начиналось весной с угроз, приходивших по почте, а пика это достигло сейчас... в связи и одновременно с выходом большой истории" про участие российских наемников в ливийской гражданской войне, сообщил Баданин. По его словам, предпринимались попытки взломать личные аккаунты журналистов в соцсети Facebook, мессенджере Telegram и почтовом сервисе Google.

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За корреспондентом издания Марией Карпенко, по ее словам, была установлена слежка - за ней следовал неизвестный мужчина с камерой в руках, который делал съемку. "Я не считаю свою работу ни оппозиционной, ни провокационной, я считаю ее нормальной журналистской деятельностью, которая мне разрешена законом", - прокомментировала ситуацию Карпенко.

Баданин подчеркивает, что не видит смысла обращаться в правоохранительные органы, так как ситуация с преследованием независимых журналистов в стране, включая дело Ивана Голунова, показывает, что помочь может только огласка.

В 2018 году трое российских журналистов были убиты в Центральноафриканской Республике, где они расследовали деятельность так называемой частной военной компании Вагнера. В СМИ постоянно появляются материалы об участии российских наемников в конфликтах на востоке Украины, а также в Сирии и Ливии.

Deutsche Welle
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