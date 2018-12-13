Запрет на шрифты
Служащим российских госучреждений придется отказаться от использования распространенных шрифтов типа Times New Roman, Arial, Courier New и т. д. Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на данные шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качестве причины компания указала санкции, введенные США против России, сообщает информационное агентство URA.RU.
Что именно запрещено
В российские госучреждения было разослано методическое пособие, в котором детально разъясняется, для чего именно больше не могут быть использованы популярные иностранные шрифты. Их по-прежнему можно применять на отдельно взятом компьютере, в том числе распечатывать с него созданные документы.
Однако копировать шрифты на другие компьютеры и передавать в другие организации отныне запрещено. Также их нельзя применять для создания электронных документов формата PDF/A и других, равно как и использовать в веб-приложениях.
Выход из положения
В пособии российским чиновникам предлагается решить проблему, перейдя на российское ПО. При этом рекомендуется сменить и ОС, и пакет офисных программ. Служащим госучреждений советуют применять вместо шрифтов Monotype Imaging российские шрифты или зарубежные, но распространяющиеся по открытой лицензии.
В методичке указано, что новые шрифты, которые выберут для использования чиновники, должны быть максимально похожи на запрещенные. В противном случае структура документов в ходе применения нового шрифта будет искажена. Чиновникам рекомендуют такие шрифты как PT Astra и Liberation.
Примечательно, что шрифт Times New Roman в российских вооруженных силах является основным шрифтом составления служебных документов на листах формата А4. Об этом говорится в разделе «Правила оформления служебных документов» в «Справочнике офицера» за 2017 г.
Чем занимается Monotype Imaging
Monotype Imaging — американская компания, основанная в в 1887 г. Толбертом Ланстоном (Tolbert Lanston). Базируется в городе Уоберн в штате Массачусетс. Основными направлениями деятельности компании являются разработки в сфере верстка текста и дизайна шрифтов. Созданные Monotype Imaging шрифты нашли широкое применение в электронных устройствах. В компании были разработаны такие востребованные шрифты как Times New Roman, Gill Sans, Arial, Bembo и Albertus.
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