Российский ядерный центр сообщил имена погибших при взрыве под Северодвинском

Во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пятеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), заявил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.
Еще трое человек получили ранения. "У них травмы средней тяжести. В основном, это переломы. Части [пострадавших] сделаны операции. Жизни их находятся вне опасности", — сообщил Костюков. "Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились достаточно серьезно, около года", — уточнил он.
Заявление руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ опубликовано на Ютуб-канале местного телевидения "Канал-16". В конце видеозаписи опубликованы имена погибших:
- Евгений Коратаев
- Сергей Пичугин
- Вячеслав Липшев
- Алексей Вьюшин
- Владислав Яновский
Первым фамилии погибших сообщил саровский новостной портал Vsarov.ru.
11 и 12 августа в Сарове объявлен общегородской траур. Прощание с погибшими состоится 12 августа. В связи с этим в первой половине дня будет перекрыто движение рядом с площадью Ленина в центре города.
Что известно о погибших?
Евгений Коратаев
По словам знавших Коратаева людей, у него остались две семимесячные дочери. Также у него есть сын и дочь от первого брака. Его дочь Оксана Коратаева сказала Би-би-си, что ей сообщили о смерти отца.
"Я знал Евгения Коратаева, у него осталась мама старенькая, у него двойняшки, стал недавно дедом. 25 декабря — 50 лет [исполнилось]", — сообщил Би-би-си знакомый Коратаева.
Департамент коммуникаций "Росатома" сообщил РБК, что Коратаев был ведущим инженером-электроником отдела.
Сергей Пичугин
Инженер-испытатель Сергей Пичугин был членом байкерского клуба Vagabond MC. 10 августа в сообществе этого клуба в соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография Пичугина.
"Погиб наш брат — Пичугин Сергей. Заботливый муж, любящий отец и верный друг. Активно участвовавший в жизни клуба. Он поддерживал нас, подчас находясь даже за сотни километров. Был рядом даже когда находился далеко и останется в нашей памяти. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в посте клуба Vagabond MC.
Вячеслав Липшев
Начальнику научно-испытательной группы Вячеславу Липшеву было 40 лет. В открытых источниках говорится, что он был сотрудником "КБ-12". В рекрутинговых объявлениях "КБ-12" упоминается с пометкой "специальная тематика".
В Сети можно обнаружить научную работу, соавтором которой был Липшев. Тема этой работы — "Испытания элементов радиоэлектронной аппаратуры на ударную стойкость".
У Липшева есть 15-летний ребенок от первого брака, сообщили Би-би-си его знакомые. Информацию о смерти Липшева подтвердили его родственники.
Алексей Вьюшин
Алексей Вьюшин упоминается в качестве сотрудника ВНИИЭФ в судебном решении о водительском штрафе.
Также он значится в числе исполнителей одной из научно-исследовательских работ этого института, которая была проведена в 2011 году. Там говорится, что на тот момент Вьюшин был научным сотрудником отдела 0404.
По официальным данным "Росатома", Вьюшин разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение.
Владислав Яновский
Владислав Яновский упоминается как один из авторов патента, связанного с ВНИИЭФ. Он был заместителем начальника научно-испытательного отделения.
Что случилось в Архангельской области?
8 августа министерство обороны России сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", — сообщило тогда министерство.
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Однако потом это сообщение было удалено. Фармацевты в архангельских аптеках рассказывали, что население скупило весь йод.
В Белом море рядом с Северодвинском был замечен транспортный танкер "Серебрянка", который предназначен для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Об этом писал эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис со ссылкой на спутниковые снимки проекта Planet.
Что взорвалось?
Газета "Ведомости" со ссылкой на источник в оборонной промышленности писала, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.
10 августа "Росатом" сообщил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе.
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", — говорилось в сообщении ведомства.
"После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", — сообщал "Росатом".
Представитель госкорпорации также заявил РБК, что происшествие произошло в результате "стечения факторов".
"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий, — сообщил собеседник агентства. — Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям".
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