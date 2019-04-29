По сценарию участники программы — звезды российского шоу-бизнеса — показывают различные фокусы, получая мастер-классы от известных иллюзионистов.
Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в анонсе программы.
Как сообщает "Коммерсантъ", программа была записана еще в 2011 году для телеканала "Россия 1", но в эфир так и не вышла. Программу создавала компания "ВайТ Медиа", которая делала программы для телеканалов нескольких стран Восточной Европы.
До 2014 года Зеленский неоднократно работал для программ, созданных для российского телевидения. С началом войны на Донбассе он в России не был.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, обойдя действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовали более 73% избирателей.
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