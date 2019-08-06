Об этом представитель РПЦ сообщил в эфире телекомпании "Спас". Программа с участием протоиерея была опубликована на YouTube 25 июля, но пользователи соцсетей обратили на это внимание только сейчас.

"В Вестминстерском аббатстве похоронены многие именитые люди. Я вот недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. „Чарльз, как тебе там?“, — обращался я к надгробию. Что ты скажешь сейчас, как тебе кажется, есть ли какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом?", — рассказал протоиерей, добавив, что у Дарвина "было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья".

Как утверждает Артемий Владимиров, великий ученый ответил ему. "Что вы думаете я услышал? „Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения“", — процитировал священник слова, якобы произнесенные Дарвином.

Подытоживая, протоиерей порадовался "торжеству разума и православия", пожалел англосаксов и предложил телеканалу "Спас" транслировать свои передачи на английском и китайском языках.

В 2019 году отметили 210 лет со дня рождения Чарльза Дарвина — английского путешественника и натуралиста. Он стал одним из первых ученых, обосновавших идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. В своей теории, изложенной в книге "Происхождение видов", основным механизмом эволюции Дарвин назвал естественный отбор. Свой главный труд — "Происхождение человека и половой отбор" — ученый опубликовал в 1871 году. В нем говорится, в частности, о том, что человек произошел от обезьяны.