Встречный иск к Siemens был заявлен на заседании суда 16 октября. Представитель концерна выступал против принятия встречного иска к рассмотрению и просил суд вернуть его заявителю. Однако суд решил, что встречный иск будет рассмотрен вместе с основным на заседании, назначенном на 2 ноября.

Три пункта, угрожающих суверенитету

Как рассказали изданию РБК два человека, близкие к одной из сторон процесса и знакомые с содержанием встречного иска, первый пункт, который "Ростех" требует признать ничтожным, говорит о том, что конечным местом назначения поставок должны быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект.

Во втором пункте, по данным издания, говорится, что турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края.

Согласно третьему пункту, поставщик не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС и США, которые могут подвергнуть поставщика штрафам.

По словам собеседников РБК, Siemens включил все три пункта в контракт с целью не допустить перемещения оборудования в Крым и даже разослал письмо с таким разъяснением покупателям.

Прописав в договоре эти пункты, немецкий концерн хотел заставить российские компании исполнять санкции Евросоюза, что прямо угрожает суверенитету России, считают заявители.

Кроме того, утверждают истцы, три указанных пункта нарушают один из принципов российской конституции - единства экономического пространства, который предполагает свободное перемещения товаров внутри страны. Россия считает Крым своей территорией.

С чего все началось

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило о том, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens. Агентство опубликовало фотографии турбин в порту Севастополя.

Это противоречит санкционному режиму, введенному ЕС после аннексии Крыма: европейским компаниям запрещено поставлять на полуостров газовое оборудование.

В "Технопромэкспорте", который строит электростанции в Крыму, заявили, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров при этом подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. У турбин есть российский сертификат, отмечал министр.

Концерн Siemens в свою очередь заявлял, что обладает проверенной информацией о том, что турбины, поставленные в Крым, были предназначены для объектов в Тамани.

В конце июля в Siemens заявили, что разрывают лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. 4 августа из-за скандала с турбинами ЕС ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физических лиц.

Первые иски

На разрыве лицензионного соглашения Siemens не остановился, сообщив, что подает иск к двум структурам "Ростеха" - ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" - через которые оформлялась сделка по турбинам. В нем истец требовал признать незаконными два договора.

Первый - о поставке семи газотурбинных установок - был заключен 10 марта 2015 года между "Сименс Технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") и ОАО "Технопромэкспорт". Второй - о перепродаже этих турбин ООО "Технопромэкспорт" - датирован 16 октября 2016 года.

В соответствии в контрактом, условия которого предполагали разделение поставок на два этапа, четыре из семи установок были переданы заказчику.

11 июля немецкий концерн обратился с иском в Арбитражный суд, требуя наложить на поставленные турбины арест, однако суд отказался это сделать.

Как писал журнал Forbes, Siemens указал в иске, что заключил сделку "под влиянием заблуждения", в которое концерн якобы ввело ОАО "Технопромэкспорт".

В Siemens считают, что действия "дочки" российской госкорпорации были направлены на то, чтобы под видом покупки турбин для строительства электростанции на Таманском полуострове использовать их в аннексированном Крыму.