”Думаю, что в Эстонии все давно понимают абсурдность подобных требований к России”, — цитирует Федеральное агентство новостей Клинцевича.
По его словам, речь не может идти ни о какой ”советской оккупации”, а тем более об ”ущербе” от нее, поскольку страны Балтии вошли в состав СССР в строгом соответствии с действовавшими тогда нормами международного права и двусторонними соглашениями. Клинцевич подчеркнул, что прибалтийские республики в советский период динамично развивались и получали приоритетное финансирование из федерального бюджета.
Тем не менее, обратил внимание сенатор, соответствующая тема периодически возникает в заявлениях эстонских властей. Клинцевич назвал причину, почему по его мнению в Таллинне снова подняли вопрос о ”советской оккупации”.
”Причина довольно проста: ее определенные круги, обслуживая интересы США и НАТО, ищут любой повод для ухудшения российско-эстонских отношений. И для них вторично, что такая политика бьет, прежде всего, по интересам своей страны, по ее безопасности”, — заявил он.
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