Член Совета Федерации от Кировской области, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, Виктор Бондарев призвал вернуть начальную военную подготовку в школах. "Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет никогда защищать родину и стихотворениями и кисточкой ее никто никогда не защищал и не защитит (…) Ну поймите, это надо вводить сейчас", - заявил он на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой 12 марта.
В результате отмены этого предмета дети "не знают, что такое граната и как ее кидать", указал он далее, отметив, что не считает это "нормальным явлением".
В ответ Васильева заявила, что "определенные разделы" необходимо вводить в старших классах в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Министр предложила Бондареву разработать идеи по данной теме в рамках возглавляемого им комитета по обороне и безопасности Совфеда.
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