”Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме”, — говорится в заявлении ”Роскосмоса”.
В твиттере робота Федора появилось такое сообщение:
Есть приземление!
Испытание новой системы посадки прошло без замечаний.
Программа испытаний выполнена полностью.
Спускаемый аппарат взят под охрану.
— FEDOR (@FEDOR37516789) 7 вересня 2019 р.
Испытательный запуск ракеты-носителя ”Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем ”Союз МС-14”, на борту которого вместо экипажа находились робот Федор и грузы для МКС, состоялся 22 августа с космодрома Байконур.
По плану ”Союз” должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки ”Курс” на модуле ”Поиск”. Корабль пристыковался к космической станции со второй попытки 27 августа.
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