Космический корабль ”Союз МС-14” с роботом Федором на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября.
Iš TKS sėkmingai grįžo rusų kosmonautas ir du JAV astronautai
© AP / Scanpix

”Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме”, — говорится в заявлении ”Роскосмоса”.

В твиттере робота Федора появилось такое сообщение:

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Испытательный запуск ракеты-носителя ”Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем ”Союз МС-14”, на борту которого вместо экипажа находились робот Федор и грузы для МКС, состоялся 22 августа с космодрома Байконур.

По плану ”Союз” должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки ”Курс” на модуле ”Поиск”. Корабль пристыковался к космической станции со второй попытки 27 августа.

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