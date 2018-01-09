"Главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства", - написал Яшин. Ожидается, что акция пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. По словам Яшина, заявка на проведение шествия будет подана в мэрию в установленные законом сроки.
Убийство Бориса Немцрва
Борис Немцов был убит выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.
Летом 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил обвиняемых в убийстве Немцова к длительным срокам лишения свободы.
Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы родственников убитого политика Бориса Немцова, заявлял, что главных заказчиков "нужно искать среди чеченского руководства" и конкретно в окружении главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, он одним из организаторов убийства он называет бывшего командира батальона "Север" Руслана Геремеева.
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