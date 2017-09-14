"Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека, иногда приходится применять очень много усилий интеллектуальных", - сказала она в эфире ГТРК "Дальневосточная"

"Хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека. Ведь сколько у нас, к сожалению, несправедливости", - добавила Москалькова.

По словам омбудсмена, она давно уже не стреляла из пистолета. "Пару лет в тире не была, но навык сохранился", - отметила она.

После назначения Москальковой на должность знакомый с ней зампред Центробанка Александр Торшин говорил Русской службе Би-би-си, что он "отлично стреляет из пистолета, очень уверенно".

"Женщина в теле, карие глаза, глубинное зрение, твердая рука, которую никуда не уводит, - все, что нужно для ближнего боя. Не попадайтесь на мушку, что называется", - отмечал Торшин.

У Москальковой есть наградной пистолет Макарова, который она получила в том числе за выполнение "специального задания" на Северном Кавказе (на персональном сайте уполномоченной указывается, что она ветеран боевых действий).

При этом в нескольких интервью Москалькова рассказывала, что упражняется в стрельбе только в тире "для поддержания боевой формы" и никогда не носит пистолет при себе.