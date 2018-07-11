"Потенциал жизни человека достаточно велик, по самым скромным оценкам - не менее 120 лет", - сказала глава минздрава, выступая после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Она заявила, что в мире наблюдается тренд увеличения "взрослого активного периода". Ранее глава минздрава заявляла, что детство может длиться до 30 лет.
Русская служба Би-би-си собрала реакцию соцсетей на новую 120-летнюю планку жизни, заявленную минздравом. Многие вспомнили готовящуюся правительством пенсионную реформу.
Кто-то пошутил о том, что такой продолжительности жизни можно добиться лишь с помощью законодательных мер.
Продолжительность жизни в России легко можно увеличить до 120 лет, если принять давно назревший закон о том, что в году должно быть 183 дня— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) July 10, 2018
Продолжительность жизни в России будет увеличена до 120 лет майскими указами Путина— ⭕🐷⭕ (@UnicornPigF) July 10, 2018
Не обошлось и без экзистенциальных размышлений.
Первые 120 лет жизни россиянина самые сложные— Зелёный (@jekagre3n) July 10, 2018
А кто-то писал о продолжительности жизни героев Ветхого завета.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предполагает, что потенциал жизни человека составляет 120 лет.
Поскромничала Вероника Игоревна!
Мафусаил прожил 969 лет, Адам 930, Сиф 910, а Ной внук Мафусаила, покинул эту грешную землю в 950 лет.
И ни у кого из них пенсии не было.— ИЗЯ КПСС (@srqa12) July 10, 2018
Некоторые пользователи уже поставили себе цели в связи с грядущей пенсионной реформой. Во-первых, дожить до 120 лет, а во-вторых - получать льготы от государства до 30 лет как ребенок.
И конечно, не обошлось без предположений, кто из первых лиц может дожить до такого возраста.
В июне этого года правительство России внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу.
Законопроект предполагает, что к 2028 году возраст выхода на пенсию повысится: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году. Судя по проекту, реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году.
Практически во всех крупных городах России уже прошли акции протеста против реформы.
По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Владимира Путина упал до рекордно низкого уровня.
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