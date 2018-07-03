Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на торгового посредника и данные авиационного реестра.

По словам представителя Тимченко, ни бизнесмен, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к указанному самолету". С момента продажи элитный самолет сменил регистрационный номер, а указанные в документах в качестве владельца воздушного судна офшорные компании также неоднократно менялись. Новым владельцем бизнес-джета с июня является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций, отмечает агентство.

Согласно данным реестра, бизнесмен приобрел частный самолет в 2013 году. Стоимость подобного бизнес-джета составляет около 60 млн долларов, отмечает агентство. Годом позже Тимченко был внесен в санкционный список, который США выпустили в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым.

Производитель самолета аннулировал контракт на его обслуживание, заявил в интервью близкий к Путину бизнесмен. По словам Тимченко, Gulfstream нельзя эксплуатировать, "потому что компания не снабжает его запасными частями, а у пилотов нет права пользоваться встроенными картами".