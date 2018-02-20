Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан других стран СНГ, а некоторые из них погибли. Точное число погибших и раненых ведомство не приводит.
© RIA/Scanpix

Агентство РИА Новости ранее сообщило, что речь идет именно о гибели россиян и выходцев из СНГ, однако из сообщения на сайте МИД следует, что речь идет о "нескольких десятках" раненых, а новой информации о погибших нет.

"В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков", - говорится в сообщении.

"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", - отмечает ведомство.

Ранее российский МИД сообщал, что располагает информацией о возможной гибели в Сирии пяти россиян в результате авиаудара коалиции во главе с США и наличии пострадавших. Тогда же официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что военнослужащих среди погибших россиян не было.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Би-би-си, что информация о сотнях погибших россиян - это "попытки спекулировать на войне", и попытки, по его словам, "не очень корректны".

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о возможном разгроме в Сирии отряда россиян из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Различные российские и зарубежные издания писали, что всего там могли погибнуть от 11 до нескольких сотен россиян.

Удар, в результате которого могли погибнуть россияне, был нанесен 7 февраля международной коалицией под руководством США. Американская сторона утверждает, что отряд, который они обстреляли, пытался напасть на поддерживаемых США сирийских повстанцев.

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