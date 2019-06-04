Российский лоукостер запретил пассажирам пересаживаться в самолете: "важно для последующего опознания"

Российская авиакомпания "Победа" 4 июня опубликовала в своих соцсетях пост, объясняющий, почему пассажирам не разрешается самовольно менять места на борту самолетов лоукостера. Этот вопрос ранее уже поднимался в СМИ и даже становился поводом для судебных исков.
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По правилам компании, выбор конкретного места в салоне оплачивается отдельно. При автоматической рассадке семьи, пары и летящие вместе друзья могут оказаться в разных концах воздушного судна. Исключение составляют дети до 12 лет: с ними обязательно должен сидеть один из сопровождающих взрослых, но это не значит, что супругов, например, с двумя детьми, не могут посадить отдельно друг от друга.

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В посте, который "Победа" впоследствии удалила, среди причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться, названа идентификация тел при авариях и катастрофах. "В списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания, чтобы вас ни с кем не перепутали", - предупредила авиакомпания.

Также называлась маркетинговая причина: раз уж выбор места в самолете у лоукостера платный, то "логично, что пересаживаться запрещено". "Если платные допуслуги никто покупать не будет, то придется тогда включать их в основной тариф, который будет примерно таким же, как у традиционных авиакомпаний, и о дешевых билетах можно будет забыть. А зачем тогда лоукостер?" - говорилось в сообщении.

На объяснения "Победы" обратили внимание блогеры и несколько интернет-изданий, в том числе портал Travel.ru, ранее не раз критиковавший лоукостера за "граничащую с садизмом" практику рассадки пассажиров, из-за чего авиакомпания обращалась в суд.


"Открытые медиа" обратились за разъяснениями, является ли это сообщение официальной позицией "Победы". Пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова сообщила, что "это внештатный SMM", и поблагодарила за сообщение, после чего пост о пересадке исчез из соцсетей лоукостера.

NEWSru.com
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