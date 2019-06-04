По правилам компании, выбор конкретного места в салоне оплачивается отдельно. При автоматической рассадке семьи, пары и летящие вместе друзья могут оказаться в разных концах воздушного судна. Исключение составляют дети до 12 лет: с ними обязательно должен сидеть один из сопровождающих взрослых, но это не значит, что супругов, например, с двумя детьми, не могут посадить отдельно друг от друга.
В посте, который "Победа" впоследствии удалила, среди причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться, названа идентификация тел при авариях и катастрофах. "В списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания, чтобы вас ни с кем не перепутали", - предупредила авиакомпания.
Также называлась маркетинговая причина: раз уж выбор места в самолете у лоукостера платный, то "логично, что пересаживаться запрещено". "Если платные допуслуги никто покупать не будет, то придется тогда включать их в основной тариф, который будет примерно таким же, как у традиционных авиакомпаний, и о дешевых билетах можно будет забыть. А зачем тогда лоукостер?" - говорилось в сообщении.
На объяснения "Победы" обратили внимание блогеры и несколько интернет-изданий, в том числе портал Travel.ru, ранее не раз критиковавший лоукостера за "граничащую с садизмом" практику рассадки пассажиров, из-за чего авиакомпания обращалась в суд.
Заботушка ❤️ pic.twitter.com/LO4W1hV6LO— George Lobushkin (@lobushkin) June 4, 2019
"Открытые медиа" обратились за разъяснениями, является ли это сообщение официальной позицией "Победы". Пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова сообщила, что "это внештатный SMM", и поблагодарила за сообщение, после чего пост о пересадке исчез из соцсетей лоукостера.
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у "Яндекса"
ФСБ запросила ключи шифрования " Яндекс .Почта" и...
Российский лоукостер запретил пассажирам пересаживаться в самолете: "важно для последующего опознания"
Российская авиакомпания "Победа" 4 июня опубликовала в...
Суд в Москве отменил заседание по делу Леонида Волкова (1)
Тверской суд Москвы во вторник, 4 июня, отменил...
"Левада-Центр" заявил о росте готовности общества к массовым протестным акциям
У россиян растет готовность участвовать в массовых...
МЧС РФ: число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 116 человек, 18 госпитализированы (1)
Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко сообщил утром 3 июня,...
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (193)
Несмотря на различные определения происходящих на...