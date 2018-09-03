Однако на демонстрационном показе под Москвой под сотнями видеокамер и фотоаппаратов что-то пошло не так…

«Платформа-О» не может синхронизировать колеса © Stop kadras

Кто в лес, кто по дрова

Новая российская машина формулы 16х16 должна была или заставить белорусов отдать свой завод в московские руки, или просто лишить МЗКТ львиной доли доходов и поставить на грань выживания. Планировалось также, что она будет новаторской – с электромеханической трансмиссией и индивидуальным управлением каждым колесом.

В конце августа состоялась первая публичная демонстрация Платформы-О (также известной с индексом K-7850) на форуме "Армия-2018" в ближнем Подмосковье, однако во время мероприятия, которое имело прежде всего пропагандистское значение, наблюдатели заметили, что колеса тягача движутся неправильно.

Очевидно, произошла поломка в электронной системе шасси, в результате чего, хотя машина двигалась в прямом направлении, несколько колес повернулись под неправильным углом. Видео заканчивается тем, что через несколько секунд после предполагаемой неисправности машина останавливается.

Представители Минобороны РФ и организаторы форума отказались от комментариев, пишет defence-blog.com.

Планировалось, что шасси K-7850 будет основным для подвижных грунтовых ракетных комплексов России, которые смогут быстро менять свои позиции по дорогам и бездорожью, таким образом оставаясь вне прицела вражеских ракет.

Борьба за белорусское фамильное серебро

Сейчас МЗКТ – поставщик тяжелых колесных шасси для российской армии. Именно на различных модификациях шасси МЗКТ стоят российские оперативно-тактические комплексы "Искандер", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", контейнерные ракетные комплексы Club-M, зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М" и "Ярс".

Однако ориентированность на одного клиента несет с собой большую опасность – клиент, пользуясь зависимостью завода от себя, может попытаться захватить полезный актив, а потом и перенести завод на свою территорию, уничтожить производство и центр разработки в Беларуси.

Москва уже пыталась приобрести такой важный для нее завод в 2012-2013 годах, причем пыталась выкручивать руки белорусам негласным запретом на приобретение продукции МЗКТ. Вместо них восточный сосед угрожал начать использовать шасси производства КАМАЗ и УралАЗ. Однако шантаж не сработал.

В последние годы белорусскую продукцию стремятся заменить Платформой-О.

Держат руку на пульсе

В таких условиях важнейшей задачей МЗКТ, как и всей белорусского экономики, также слишком плотно зависимой от России, делается диверсификация.

Так, в сфере тяжелых колесных шасси военного назначения известно, что МЗКТ развивает сотрудничество с Китаем, Украиной, Азербайджаном, Турцией.

Радиолокатор "Искра" 80K6M на шасси Volat Минского завода колёсных тягачей © Stop kadras

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко передал своей армии новые мобильные радиолокационные станции, которые стоят на шасси "Волат". При этом предложил поставить РЛС на белорусское шасси Азербайджан, который покупает в Беларуси ракетные системы залпового огня "Полонез", что также стоят на шасси МЗКТ.

РСЗО "Полонез" © vsr.mil.by

Первое совместное предприятие с китайцами белорусский завод создал еще в 1998 году. Белорусские разработки, которые были частично локализованы китайцами, регулярно можно видеть на парадах армии Китая, во время которых показываются новые образцы ракетной техники на колесной базе МЗКТ.

Проблемы новых российских ракетных колесных шасси дают МЗКТ еще какое-то время для того, чтобы развивать сеть международных контактов и сохранить в Беларуси уникальную научную, техническую и кадровую базу.