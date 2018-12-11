Скандал разгорелся после того, как в редакцию ИА "Амур.инфо" обратился отец одного из учеников гимназии в Благовещенске. Его возмутила фраза в параграфе об истории Китая XIX века в учебнике "История. Новое время. Конец XVIII - XIX век" под авторством Медякова и Бовыкина, выпущенном издательством "Просвещение".
В нем сообщается, что после восстания тайпинов и второй опиумной войны империя Цин лишилась ряда территорий: "Россия захватила Амурскую область, Франция - часть вассального Китаю Вьетнама, Япония - некоторые острова". По мнению благовещенца, таким образом у детей формируется "четкое мнение о том, что мы живем на захваченной территории".
Доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологи Благовещенского государственного педагогического университета Дмитрий Буяров, комментируя текст из учебника, отметил, что формулировка о захвате "звучит непатриотично и режет слух". Он пояснил, что Россия не применяла военную силу против Китая, а лишь проводила ее демонстрацию.
Бояров добавил, что с точки зрения западных историков Россия так же, как и европейские государства, захватила территории империи Цин. Но в России трактовка событий иная - "здесь не принято называть себя агрессором", пишет "Амур. Инфо". Доцент также добавил, что правильнее было написать о присоединении Приамурья "в широком смысле".
В издательстве "Просвещение" заявили, что в учебник уже внесена правка, сообщает ТАСС. Теперь текст выглядит так: "Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 гг. и получили доступ к внутренней торговле Китая. Франция захватила часть вассального Китаю Вьетнама, Япония - некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов". Обновленный учебник подан в новый федеральный перечень.
В министерстве образования и науки Амурской области считают, что гимназия номер 1 Благовещенска не нарушила закон, используя учебник со спорной фразой, так как предыдущий федеральный перечень рекомендованных учебников действует и сейчас.
"Дополнительно вопрос проработан педагогическим сообществом Амурского областного института развития образования. По итогам формируются рекомендации, которые будут направлены в Министерство просвещения РФ", - добавили в ведомстве.
Директор гимназия N1 Галина Крицкая сообщила, что школа не планирует менять учебник из-за одной "неудачно написанной" фразы, "так как это финансово затратно". "Учителя для того и есть, чтобы разъяснять текст учебника, подавать его в правильном ракурсе", - сказала она, добавив, что раньше никаких нареканий от родителей или учеников не было.
В мае этого года авторы школьных учебников, входящие в ассоциацию "Российский учебник", направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, отметив, что федеральный перечень учебников для школ не обновлялся уже более четырех лет, а сами учебники, кроме пособий по истории, содержательно не корректировались с конца 2012 года.
Авторов письма также удивило, зачем Минобразования в 2018 году организовало дополнительную экспертизу учебников после предыдущих успешных проверок и привлекло для этого Российскую академию образования (РАО). В результате 90% учебников получили отрицательные заключения.
Причем, например, один из учебников по литературе для 5-го класса "обвинили" в том, что туда "не включены зарубежные авторы и произведения, отсутствует межкультурный диалог, он не способствует формированию межэтнического и межконфессионального диалога". Однако в данном пособии представлены и Библия, и Коран, а также произведения классиков зарубежной литературы - среди них Федр, Эзоп, Лафонтен и другие.
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