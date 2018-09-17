Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил ввести в стране "сухой закон".
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По его мнению, без "суровых мер Россия утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья".

По словам Милонова, в последние 25 лет показатели алкоголизма в РФ возросли в несколько раз. Особенно это касается сельской местности и аграрных регионов, где "целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка", сообщает "РИА Новости".

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