По его мнению, без "суровых мер Россия утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья".

По словам Милонова, в последние 25 лет показатели алкоголизма в РФ возросли в несколько раз. Особенно это касается сельской местности и аграрных регионов, где "целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка", сообщает "РИА Новости".