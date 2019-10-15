МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли первые три строчки в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по версии Quacquarelli Symonds.
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В рейтинг, который составляется в шестой раз, попали 350 вузов. Среди них 105 российских университетов.

Помимо МГУ, СПбГУ и НГУ, в первую двадцатку рейтинга вошли Томский государственный университет (8-е место), Московский физико-технический институт (11-е место) и НИУ "Высшая школа экономики" (17-е место).

В прошлом году МГУ и НГУ занимали первые две строчки рейтинга, а СПбГУ поделил третье место с Карловым университетом в Чехии.

В сентябре Quacquarelli Symonds составила топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников. В него попали 13 российских вузов.

Медуза
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