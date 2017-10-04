Создатель и лидер группировки, запрещенной в России как террористическая, находится в критическом состоянии, говорится в заявлении военного ведомства.

"Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", - сказано в заявлении.

В общей сложности при авиаударе погибли 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры" и более 60 боевиков, утверждают в российском минобороны. Удар был нанесен самолетами Су-34 и Су-35 накануне, 3 октября.

Ранее в Москве заявляли о гибели лидера Исламского государства, но эти сообщения не подтвердились.

Как следует из объяснений Минобороны, удар по руководству "Джебхат-ан-Нусры" был нанесен в ответ на наступление боевиков, которые 18 сентября атаковали позиции российской военной полиции в провинции Идлиб. Представитель минобороны Игорь Конашенков сказал, что место сбора командиров группировки удалось узнать благодаря "многоуровневой системе разведки".

Исламистская группировка "Джебхат-ан-Нусра" ("Фронт ан-Нусра") была создана в январе 2012 года под руководством аль-Джуляни и считалась подразделением "Аль-Каиды" (также запрещена в России).

Россия начала военную операцию в Сирии и назвала своей целью уничтожение боевиков "Исламского государства" (запрещено в России и многих других странах) и "Джебхат-ан-Нусра". Критики действий Москвы считают, что главной задачей России стала поддержка режима сирийского президента Башара Асада, а не борьба с террористами.

В этом году при участии Ирана и Турции было достигнуто соглашения о зонах деэскалации боевых действий в Сирии. Россия при этом заявляла, что ее авиационная группировка продолжит наносить удары по позициям "Исламского государства" и "Джебхат-ан-Нусры".

16 июня министерство обороны России заявило о возможной ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в результате российского авиаудара неподалеку от города Ракка, который был главным оплотом джихадистов в Сирии.

МИД России и Кремль позже не подтверждали предположение о гибели аль-Багдади.

21 июля министр обороны США Джеймс Мэттис усомнился в смерти лидера "Исламского государства". "Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - сказал тогда глава Пентагона.

А 28 августа боевики "Исламского государства" обнародовали аудиозапись, якобы сделанную самим аль-Багдади.

Человек, голос которого похож на голос аль-Багдади, в своей речи упоминал недавние события и бои за основные опорные пункты группировки. Самого Аль-Багдади, за голову которого США обещают 25 млн долларов, не видели с июля 2014 года.