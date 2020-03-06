Российские власти сообщили о шести новых случаях заражения SARS-CoV-2

Число выявленных на территории России случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 выросло с четырех до десяти. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил оперативный штаб по предупреждению новой коронавирусной инфекции и борьбе с ней. "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве", - заявили в штабе. По его данным, все инфицированные недавно вернулись из Италии. Не входят в число официальных случаев трое россиян с коронавирусом, эвакуированных с лайнера Diamond Princess у берегов Японии, поскольку они относятся к Японии, поясняет агентство "Интерфакс".

Тем временем российские власти утвердили список стран с повышенным риском заражения коронавирусом: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Россияне, вернувшиеся из этих стран, должны будут провести две недели в режиме самоизоляции.

Курс рубля снижается

Между тем курс рубля упал по отношению к евро и доллару. Это произошло на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире и неопределенности инвесторов из-за его влияния на мировую экономику, а также в связи с резким снижением цен на нефть из-за падения спроса после вспышки заболевания COVID-19. Так, 6 марта доллар и евро на "Москвоской бирже" вернулись к максимальным отметкам с начала 2019 года.

Всего в мире вирусом SARS-CoV-2 инфицированы почти 100 тысяч человек, от вызванной им пневмонии COVID-19 умерли более 3300, из них 3000 - в Китае.