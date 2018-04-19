"Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства. Группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате, однако мы готовы к сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов, а также учаcтию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС", — рассказали Би-би-си в компании.

"Волга-Днепр" сотрудничает с НАТО в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution — временное решение стратегических воздушных перевозок). В программе в качестве заказчиков участвуют Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Словакия, Словения и Великобритания. Еще две страны находятся в статусе "партнеров" программы — Финляндия и Швеция.

Контракты на перевозку грузов НАТО осуществляла учрежденная в Германии компания Ruslan SALIS GmbH. Ее создали "Волга-Днепр" и украинская компания "Авиалинии Антонова", которая располагает флотом из семи Ан-124 и одного Ан-225. В 2016 году по истечении очередного контракта из-за разрыва отношений России и Украины НАТО заключила два контракта — уже только с "российской" Ruslan SALIS GmbH и с новоучрежденной Украиной компанией Antonov SALIS GmbH.

Примерно 60% перевозок досталось дочке "Волги-Днепра", 40% — "Авиалиниям Антонова". По данным Американского института современных германских исследований (American Institute for Contemporary German Studies, AICGS), в 2017 году НАТО заказала у двух компаний всего 1602 летных часа. 973 из них выполнили российские летчики, 629 — украинцы.

Главным заказчиком программы стало министерство обороны Германии. По данным AICGS, в 2017 году Бундесвер заказал 1080 летных часов, а в 2018 году — 980 летных часов "Русланов".

По данным института, от Ан-124 также сильно зависит Франция, которая, по крайней мере, в 2015 году перевозила в рамках программы SALIS 34,7% военных грузов (кроме того, французы также пользовались услугами других операторов Ан-124 — 224 летного отряда ВВС РФ и авиакомпанией Maximus Air Cargo из ОАЭ).

Единственный в мире самолет, по размерам сопоставимый с "Русланом" — американский С-5б, но он не участвует в транспортных программах НАТО

У НАТО также имеется программа SAC (Strategic Airlift Capability — стратегические воздушные перевозки), однако в ней участвуют три американских военно-транспортных Boeing C-17. Эти самолеты гораздо меньшего класса. Они менее грузоподъемны, но главное — их грузовой отсек меньше, чем у Ан-124.

Единственный самолет, близкий по техническим характеристикам к Ан-124, это американский военно-транспортный C-5 Galaxy. Однако эти самолеты в программах НАТО не участвуют.