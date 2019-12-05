Убитый в августе 2019 года в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили подозревался в причастности к террористическим актам на территории Ингушетии, а его делом с 2008 года занимался Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ингушского МВД. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил неназванный источник российского агентства "Интерфакс". Другой источник агентства предположил, что Хангошвили был "больше известен" в Чеченской республике, так как "входил в бандгруппу, которая чаще совершала теракты на территории соседнего региона", в том числе на правах "главаря".

Ранее то же информагентство сообщало, что Хангошвили в 2016 году был объявлен Грузией в международный розыск. По сообщениям российской стороны, Хангошвили являлся связью действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Он был также тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом, Абу-аль-Валидом. Помимо этого, Хангошвили в 2003 году якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на автодороге в Ингушетии, когда погибли 15 военнослужащих. Перечисляются и другие преступления, к которым, по утверждению источников, имел отношение убитый Хангошвили.

Убийство Хангошвили в Берлине

Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что "Вадим Соколов" - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

4 декабря правительство Германии объявило о высылке двух сотрудников посольства России в связи с убийством Хангошвили. По заявлению МИД Германии, два россиянина объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала высылку дипломата. В РФ заявили, что ответят на данный шаг Берлина.