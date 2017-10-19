Собчак — риск для Путина?

Участие Ксении Собчак в президентских выборах обсуждают газеты на первых полосах. Такой кандидат сделает кампанию ярче, но у Кремля могут появиться новые проблемы, пишут "Ведомости".

Издание вспоминает, что еще до выдвижения Собчак, в конце сентября оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал ее планы в эфире своего канала на YouTube: "Похоже, она приняла решение […] частвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием "Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание". Навальный назвал взгляды Собчак "довольно людоедскими".

Зампред Госдумы от "Единой России" Петр Толстой считает, что телеведущая добавит выборам интриги: "Это блестящий кандидат, воплощающий всю полноту мировоззрения определенного типа кандидатов. Надеюсь, она их порадует".

"Завтра любой бомж заявит о своем выдвижении — и вы побежите брать у него комментарии? — негодует зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. — Давайте дождемся ее регистрации. Если это произойдет, смело можно заявлять, что выборы превращаются в "Дом-3".

Предложенная Собчак логика кампании "против всех" сразу показывает, что выдвижение во многом рассчитано на стимулирование явки и абсорбирование электората Навального, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Но Собчак станет претендовать на диалог с основным кандидатом, а это порождает больше рисков, чем выгод. Сколь-либо существенный ее результат, который будет восприниматься как голоса "против всех", также невыгоден для образа победы Путина".

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что Ксении Собчак будет не у кого отнять голоса. Поэтому выдвижение можно рассматривать как персональный коммерческий проект. Это кандидат не "против всех", а "кандидат за себя".

На страницах "Коммерсанта" выдвижение комментирует секретарь ЦК КПРФ по избирательным технологиям Сергей Обухов. "Хайп президентской кампании уже обеспечен", — заявил коммунист. Он не удивится, если в гонку включатся еще певец Шнур, рэперы Oxxxymiron с Гнойным или иной кандидат из "политического зоопарка".

РБК называет Ксению Собчак "идеальным соперником" Путина. Она — компромиссная фигура для администрации президента и либерального электората, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

"Ее фигура, с одной стороны, удовлетворяет президента, ведь он ее знает, а с другой — может, с точки зрения политтехнологов, возбудить молодежь", — цитирует Бунина издание. По его мнению, задачей телеведущей на выборах будет привлечь "светских людей, которых не устраивает преобладание православного дискурса", считает эксперт.

Обещал вернуть инквизицию — получил уголовное дело

Впервые в России завели уголовное дело за оскорбление атеистов, пишет "Независимая газета". Уголовному преследованию в Краснодаре подвергся поэт Максим Дроздов.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, причиной послужило опубликованное Дроздовым в одном из сообществ "ВКонтакте" стихотворение со строкой "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!". В досудебной экспертизе юмористическая направленность стихов Дроздова осталась без внимания, говорит защитник.

Также внимание следствия привлекло то, что Дроздов поделился на своей странице стихотворением "Еретичка", которое было опубликовано во "ВКонтакте" в сообществе "Патриотическое творчество". Обе публикации удалены со страницы поэта, однако уголовное преследование не прекращено.

Экспертиза, согласно постановлению о возбуждении дела, установила, что стихотворения призывают верующих к насилию над атеистами. Однако обстоятельства ее проведения, о которых говорит Аванесян, заставляют задуматься о том, насколько достоверными могли оказаться ее выводы — тем более что заключения экспертов по экстремистским статьям, как полагают опрошенные эксперты, являются слабым местом российской судебной системы.

Главный редактор журнала "Религия и право" Анатолий Пчелинцев подтвердил "НГ": в России атеисты впервые признаны потерпевшими по 282-й статье. "С моей точки зрения, это прецедент. Я внимательно слежу за судебной практикой такой категории дел и впервые слышу об этом, — сказал он. — По этому делу однозначно придется делать психолого-лингвистическую экспертизу, и дай бог, чтобы ее делали профессионалы".

Качество проводимых экспертиз действительно является сегодня низким, что напрямую связано с их огромным количеством, уверен руководитель правозащитного центра "Сова" Александр Верховский.

"Ведь кроме уголовных дел есть дела о запрете материалов, прокурорские и доследственные проверки, и ко всему этому привлекаются эксперты — если уголовные дела исчисляются сотнями, то если сложить все, о чем я говорю, их будут тысячи в год. Это очень большая нагрузка, и поэтому многими людьми она делается на потоке — они уже не очень-то и читают то, что пишут", — замечает Верховский.

Перспективы развития дела экспертам пока не ясны. "Как можно ограничить художника в высказывании? — недоумевает Пчелинцев. — Я понимаю, что мое право заканчивается там, где начинается право другого человека, и оскорблять у нас никого нельзя. Но сатира, пародия для того и существуют, чтобы показывать вещи в ином свете! В противном случае мы вынуждены будем запретить Лео Таксиля или Емельяна Ярославского — они ведь тоже все высмеивали в резкой, пародийной форме. Надеюсь, что даже если это дело и будет иметь перспективу в суде первой инстанции, то в последующих инстанциях отрицательное решение против автора будет отклонено".

Старые кредиты закрыли новыми

Россияне в этом году направили более половины новых кредитов на погашение взятых раньше, пишут "Известия". Еще в начале кризиса показатель рефинансирования едва превышал 40%. Сейчас он вырос до 54%. Это следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Управляющий директор Бинбанка Дмитрий Гузнер отметил, что рефинансирование в среднем позволяет снизить ставку по кредиту на два-три процентных пункта, а в отдельных случаях экономия может доходить до пяти-семи процентных пунктов.

"В первую очередь, клиенты обращаются за рефинансированием для улучшения условий по кредиту (как правило, для снижения ставки) — на рынке сложились благоприятные условия, и многие заемщики справедливо решили ими воспользоваться, — пояснил Дмитрий Гузнер. — Также причиной рефинансирования является снижение долговой нагрузки для получения на руки дополнительной суммы кредита".

Гендиректор экономико-правовой школы ФБК Сергей Пятенко уверен, что доля новых кредитов, направляемых на рефинансирование старых, в ближайшее время будет расти. Дмитрий Гузнер согласен с этой точкой зрения: в портфелях банков еще достаточно кредитов со ставками значительно выше текущих рыночных.

Рефинансирование принесло ощутимые плоды. За счет смягчения условий по ссуде в среднем кредитная нагрузка на клиента существенно снизилась. По данным Объединенного кредитного бюро, в первом полугодии 2017 года уровень кредитной нагрузки россиян составил 32%, впервые приблизившись к верхней границе нормы (30-35%).

В первом полугодии 2014 года размер кредитной нагрузки был равен 40%. Снижение кредитной нагрузки уменьшает вероятность выхода клиента на просрочку, считают специалисты.