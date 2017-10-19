В обзоре российских газет: Ажиотаж президентской кампании обеспечит Собчак; Поэта обвиняют в оскорблении атеистов; Россияне берут новые кредиты на погашение старых.
Ksenija Sobčiak
© RIA/Scanpix

Собчак — риск для Путина?

Участие Ксении Собчак в президентских выборах обсуждают газеты на первых полосах. Такой кандидат сделает кампанию ярче, но у Кремля могут появиться новые проблемы, пишут "Ведомости".

Издание вспоминает, что еще до выдвижения Собчак, в конце сентября оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал ее планы в эфире своего канала на YouTube: "Похоже, она приняла решение […] частвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием "Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание". Навальный назвал взгляды Собчак "довольно людоедскими".

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Зампред Госдумы от "Единой России" Петр Толстой считает, что телеведущая добавит выборам интриги: "Это блестящий кандидат, воплощающий всю полноту мировоззрения определенного типа кандидатов. Надеюсь, она их порадует".

"Завтра любой бомж заявит о своем выдвижении — и вы побежите брать у него комментарии? — негодует зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. — Давайте дождемся ее регистрации. Если это произойдет, смело можно заявлять, что выборы превращаются в "Дом-3".

Предложенная Собчак логика кампании "против всех" сразу показывает, что выдвижение во многом рассчитано на стимулирование явки и абсорбирование электората Навального, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Но Собчак станет претендовать на диалог с основным кандидатом, а это порождает больше рисков, чем выгод. Сколь-либо существенный ее результат, который будет восприниматься как голоса "против всех", также невыгоден для образа победы Путина".

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что Ксении Собчак будет не у кого отнять голоса. Поэтому выдвижение можно рассматривать как персональный коммерческий проект. Это кандидат не "против всех", а "кандидат за себя".

На страницах "Коммерсанта" выдвижение комментирует секретарь ЦК КПРФ по избирательным технологиям Сергей Обухов. "Хайп президентской кампании уже обеспечен", — заявил коммунист. Он не удивится, если в гонку включатся еще певец Шнур, рэперы Oxxxymiron с Гнойным или иной кандидат из "политического зоопарка".

РБК называет Ксению Собчак "идеальным соперником" Путина. Она — компромиссная фигура для администрации президента и либерального электората, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

"Ее фигура, с одной стороны, удовлетворяет президента, ведь он ее знает, а с другой — может, с точки зрения политтехнологов, возбудить молодежь", — цитирует Бунина издание. По его мнению, задачей телеведущей на выборах будет привлечь "светских людей, которых не устраивает преобладание православного дискурса", считает эксперт.

Обещал вернуть инквизицию — получил уголовное дело

Впервые в России завели уголовное дело за оскорбление атеистов, пишет "Независимая газета". Уголовному преследованию в Краснодаре подвергся поэт Максим Дроздов.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, причиной послужило опубликованное Дроздовым в одном из сообществ "ВКонтакте" стихотворение со строкой "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!". В досудебной экспертизе юмористическая направленность стихов Дроздова осталась без внимания, говорит защитник.

Также внимание следствия привлекло то, что Дроздов поделился на своей странице стихотворением "Еретичка", которое было опубликовано во "ВКонтакте" в сообществе "Патриотическое творчество". Обе публикации удалены со страницы поэта, однако уголовное преследование не прекращено.

Экспертиза, согласно постановлению о возбуждении дела, установила, что стихотворения призывают верующих к насилию над атеистами. Однако обстоятельства ее проведения, о которых говорит Аванесян, заставляют задуматься о том, насколько достоверными могли оказаться ее выводы — тем более что заключения экспертов по экстремистским статьям, как полагают опрошенные эксперты, являются слабым местом российской судебной системы.

Главный редактор журнала "Религия и право" Анатолий Пчелинцев подтвердил "НГ": в России атеисты впервые признаны потерпевшими по 282-й статье. "С моей точки зрения, это прецедент. Я внимательно слежу за судебной практикой такой категории дел и впервые слышу об этом, — сказал он. — По этому делу однозначно придется делать психолого-лингвистическую экспертизу, и дай бог, чтобы ее делали профессионалы".

Качество проводимых экспертиз действительно является сегодня низким, что напрямую связано с их огромным количеством, уверен руководитель правозащитного центра "Сова" Александр Верховский.

"Ведь кроме уголовных дел есть дела о запрете материалов, прокурорские и доследственные проверки, и ко всему этому привлекаются эксперты — если уголовные дела исчисляются сотнями, то если сложить все, о чем я говорю, их будут тысячи в год. Это очень большая нагрузка, и поэтому многими людьми она делается на потоке — они уже не очень-то и читают то, что пишут", — замечает Верховский.

Перспективы развития дела экспертам пока не ясны. "Как можно ограничить художника в высказывании? — недоумевает Пчелинцев. — Я понимаю, что мое право заканчивается там, где начинается право другого человека, и оскорблять у нас никого нельзя. Но сатира, пародия для того и существуют, чтобы показывать вещи в ином свете! В противном случае мы вынуждены будем запретить Лео Таксиля или Емельяна Ярославского — они ведь тоже все высмеивали в резкой, пародийной форме. Надеюсь, что даже если это дело и будет иметь перспективу в суде первой инстанции, то в последующих инстанциях отрицательное решение против автора будет отклонено".

Старые кредиты закрыли новыми

Россияне в этом году направили более половины новых кредитов на погашение взятых раньше, пишут "Известия". Еще в начале кризиса показатель рефинансирования едва превышал 40%. Сейчас он вырос до 54%. Это следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Управляющий директор Бинбанка Дмитрий Гузнер отметил, что рефинансирование в среднем позволяет снизить ставку по кредиту на два-три процентных пункта, а в отдельных случаях экономия может доходить до пяти-семи процентных пунктов.

"В первую очередь, клиенты обращаются за рефинансированием для улучшения условий по кредиту (как правило, для снижения ставки) — на рынке сложились благоприятные условия, и многие заемщики справедливо решили ими воспользоваться, — пояснил Дмитрий Гузнер. — Также причиной рефинансирования является снижение долговой нагрузки для получения на руки дополнительной суммы кредита".

Гендиректор экономико-правовой школы ФБК Сергей Пятенко уверен, что доля новых кредитов, направляемых на рефинансирование старых, в ближайшее время будет расти. Дмитрий Гузнер согласен с этой точкой зрения: в портфелях банков еще достаточно кредитов со ставками значительно выше текущих рыночных.

Рефинансирование принесло ощутимые плоды. За счет смягчения условий по ссуде в среднем кредитная нагрузка на клиента существенно снизилась. По данным Объединенного кредитного бюро, в первом полугодии 2017 года уровень кредитной нагрузки россиян составил 32%, впервые приблизившись к верхней границе нормы (30-35%).

В первом полугодии 2014 года размер кредитной нагрузки был равен 40%. Снижение кредитной нагрузки уменьшает вероятность выхода клиента на просрочку, считают специалисты.

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