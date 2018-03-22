«Дождь» приостановил работу с Госдумой, пока комиссия не пересмотрит свое решение в отношении главы Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, объявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Редакция «Дождя» возмущена позицией думской комиссии по этике и считает «ее решение неприемлемым и издевательским», отметила она.

Редакция «Коммерсанта» опубликовала заявление, в котором также отказывается работать со Слуцким и комиссией по этике. «Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — говорится в заявлении издания.

Радиостанция «Эхо Москвы» выразила солидарность с коллегами, прекратила взаимодействие со Слуцким и призывает другие редакции присоединиться к бойкоту, заявил главный редактор Алексей Венедиктов.

«Лента.ру» также объявила об отказе работать с депутатом. В своем твиттере интернет-издание обещает удалить все материалы о Леониде Слуцком, кроме тех, что касаются обвинений в домогательствах.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров заявил, что телеканал не будет сотрудничать с Госдумой, пока Слуцкий не оставит свой пост.

Znak.com присоединился к позиции коллег. Журналисты издания воздержатся от посещения думы.

Медиа бойкот поддержала журналист и депутат от «Единой России» Оксана Пушкина. «Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан. Проблема в стране такая есть. Её надо решать с помощью законодательства. Это мое мнение. Сделаю все, что от меня зависит», — сказала она в интервью МИА «Россия сегодня».

21 марта 2018 года медиахолдинг РБК отозвал своих журналистов из Государственной думы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого.

6 марта Русская Служба ВВС опубликовала расшифровку записи разговора Леонида Слуцкого и корреспондента издания Фариды Рустамовой, из которой очевидно, что депутат не раз приставал к журналистке. До этого о приставаниях депутата рассказали продюсер телеканала Дождь Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.