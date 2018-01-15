"Ведомости": бойкот бесполезен?

В понедельник сторонники Алексея Навального подадут в мэрию Москвы уведомление о проведении 28 января "забастовки избирателей", такие же уведомления будут поданы еще примерно в ста городах, сообщает в свежем номере газета "Ведомости". Цель акции — бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков считает, что контроль за реальным уровнем явки покажет, что ни о какой всенародной поддержке президента речи не идет. "Низкая явка — это нелегитимность власти для большой части россиян, Путин — не президент всех россиян", — цитирует газета Волкова.

При этом "Ведомости" отмечают, что власть уже предлагала изучить призывы к бойкоту на предмет соответствия законодательству. Член совета движения "Голос" Аркадий Любарев говорит, что у власти может возникнуть соблазн законодательно закрепить запрет агитации за бойкот, например, в антиэкстремистском законодательстве, и тогда эти поправки будут действовать уже на нынешних выборах.

По оценке директора "Левада-центра" Льва Гудкова, призывы Навального могут повлиять примерно на 8-15% избирателей. В основном это те, кто следит за его действиями. Но интерес к выборам снижает еще и их предопределенность, добавляет Гудков: "Оппоненты власти дискредитированы, недовольные не видят кандидатов, за которых могли бы голосовать. На выборы пойдут те, кто административно зависим или поддерживает Путина".

А политолог Александр Пожалов считает, что бойкот, к которому призывает Навальный, вряд ли будет эффективен, поскольку повлияет на его убежденных сторонников, а они и так не пришли бы на выборы без своего кандидата. А вот история с наблюдением, по его мнению, гораздо неприятнее для власти, особенно региональной.

"Коммерсант": шансы на успех коммунистов

Газета "Коммерсант" пишет о шансах в предвыборной гонке кандидата от КПРФ Павла Грудинина, который возглавляет подмосковный совхоз имени Ленина.

Впрочем, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов считает, что Грудинин должен стать единым кандидатом от всех народно-патриотических сил страны. На встрече со своими доверенными лицами в минувшую субботу кандидат пообещал "отслужить" оказанное ему доверие.

Совхоз, которым руководит Грудинин, является единственной точкой, где соблюдается российская Конституция, считает член правления "Левого фронта" Максим Шевченко. "Пока у Грудинина есть очень позитивная поддержка традиционной для КПРФ зоны — самая старшая возрастная категория и люди предпенсионного возраста от 45 в крупных городах", — прокомментировал изданию гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Когда-то за КПРФ голосовали "не только те, кто сочувствует левым или хотел бы возвращения в СССР", напоминает социолог. Голосовали также "протестно настроенные к власти люди, которые видели в коммунистах настоящую оппозицию, способную получить на выборах высокий результат.

Этот эффект КПРФ от выборов к выборам теряла. Но "этот мотив может вновь появиться у некоммунистических "протестников", если кандидат Грудинин в ходе кампании сможет привлечь их", — полагает глава ВЦИОМа.

РБК и "Новая газета": в контакте с иноагентами

Депутаты поддержали поправки о блогерах-иноагентах. До конца января они могут вступить в силу. Газета РБК, в частности, разбирается, кто может подпасть под новый закон и какие санкции грозят за его нарушение. Новые поправки позволяют объявлять иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц, объясняет издание.

"Физические лица могут быть признаны средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента", — сказано в проекте. По словам вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, условий для этого два — публичное распространение информации и финансирование из-за рубежа. Он уточнил, что дело действительно может коснуться блогеров, если "будет доказано, что они получают финансирование от иностранных государств". Позднее Толстой назвал и третье условие: блогер должен быть зарегистрирован как СМИ.

Поправки о блогерах-иноагентах затрагивают "всех мало-мальски известных блогеров с большой аудиторией, которые привлекают иностранные деньги, в том числе от рекламодателей", считает юрист Александр Молохов.

"Мы все являемся распространителями информации, ведь почти у каждого сегодня есть аккаунт в социальных сетях, не важно, в "Фейсбуке" или "Одноклассниках". Так что если бабушка из Нью-Йорка или Казахстана пришлет вам 100 долларов на день рождения, формально вы попадете под критерии законопроекта", — говорит юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов, слова которого приводит "Новая газета", пишущая на эту же тему.

По мнению политолога Алексея Макаркина, из-за нововведений аудитория СМИ-иноагентов в соцсетях может значительно уменьшиться. "Репостить записи того же "Радио свобода" станет значительно сложнее, придется выдумывать какую-то специальную формулировку, чтобы не нарушать закон", — отмечает Макаркин.

Впрочем, даже если закон будет принят, полноценно функционировать он не будет, полагает Дамир Гайнутдинов: "Ни один репрессивный закон, принятый за последнее время, не применялся в том виде, в котором он написан. Но задача не в том, чтобы закон работал, а чтобы в случае необходимости можно было привлечь тех, кого надо".