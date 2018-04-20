Как стало известно, сотрудники СК нашли такси, в котором Скрипаль ехала в столичный аэропорт. Следователи также изучали видеозаписи ее прибытия в "Шереметьево" и, более того, установили, что никто из пассажиров рейса в Лондон, которым летела девушка, не пострадал.
"Ни у одного из летевших этим рейсом не выявлено признаков интоксикации, отравления химическим веществом", — говорится в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале СК.
В ведомстве отметили, что СК подготовил запрос к британским властям и направил его через Генпрокуратуру РФ. "В этом запросе российская сторона просит британских коллег провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного дела", — пояснили в СК.
"После звонка Юлии Скрипаль (двоюродной сестре Виктории, находившейся в России) Следственный комитет РФ направил дополнительный запрос в Великобританию с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответ до сих пор не получен", — подчеркнули в ведомстве.
17 апреля посольство РФ в Лондоне распространило заявление, в котором говорится о том, что Великобритания, уничтожая важные улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заметает "следы постановочной провокации в отношении России".
В посольстве пришли к выводу, что "так называемая дезинфекция (мест в Солсбери, связанных с инцидентом), которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать".
Ранее сообщалось, что в доме Скрипаля в Солсбери были обнаружены две мертвые морские свинки, погибшие от обезвоживания, и кот, которого пришлось усыпить из-за тяжелого состояния после перенесенного стресса. Все животные в целях безопасности были кремированы.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва категорически отвергла все обвинения. Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.
Юлия Скрипаль недавно была выписана из больницы и продолжает лечение в засекреченном месте под присмотром британских властей. Сергей Скрипаль остается в клинике, его состояние постепенно улучшается.
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