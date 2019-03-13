Авторы письма отметили, что новые законы позволят чиновникам "под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в Интернете".

"Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России. Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации", – говорится в письме.

7 марта Госдума окончательно приняла законы: