Авторы письма отметили, что новые законы позволят чиновникам "под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в Интернете".
"Принятие таких законов продолжает тенденцию жесткого подавления свободы слова в России. Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации", – говорится в письме.
7 марта Госдума окончательно приняла законы:
- о наказании за неуважительные публикации о российском обществе, госсимволах и госорганах (закон вводит штраф за распространение информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", которая не содержит в себе уголовного преступления). Такие действия будут наказываться административным штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения человеку грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.
- "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который предусматривает запрет распространения фейковых новостей в СМИ и интернете.
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