Детали по хранению переписки пользователей согласно "закону Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Согласно утвержденным правилам, организаторы распространения информации должны хранить данные о переписках в течение полугода с "момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки".

Данное требование затрагивает всех пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами.

В документе также указывалось, что интернет-сервисы с 1 июля обязаны в установленном порядке предоставлять сообщения уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или "обеспечение безопасности Российской Федерации".

При этом под действие "закона Яровой" попадают не все интернет-компании, а те, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете, который составляется Роскомнадзором. В этом реестре есть, например, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Telegram также включен в список, но основатель мессенджера Павел Дуров обещал не предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "закона Яровой". Весной этого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram на всей территории России.

На зарубежные интернет-компании закон пока не распространяется. Так, в реестр Роскомнадзора не входят Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Viber, сервисы Google, включая почту Gmail. Ранее Уральская ассоциация операторов связи ("УралАОС"), в которую входят пять провайдеров из Екатеринбурга, обратилась к главе Минкомсвязи РФ Константину Носкову с открытым письмом, в котором заявила о крахе отрасли в случае вступления в силу требований "закона Яровой".

Авторы письма подчеркивали, что введение закона приведет к резкому росту цен на услуги связи и оттоку еще нескольких миллионов домохозяйств, что в конечном итоге отразится на росте валового внутреннего продукта. "Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлечет крах сферы, показатели которой росли последние годы, являясь примером для других стран, а в числе пострадавших окажутся силовые структуры, которые не смогут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в связи с резким прекращением работы операторов связи, а соответственно, и связности сетей связи в Российской Федерации", - утверждалось в обращении.