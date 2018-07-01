Детали по хранению переписки пользователей согласно "закону Яровой" в отношении интернет-компаний были опубликованы 28 июня. Согласно утвержденным правилам, организаторы распространения информации должны хранить данные о переписках в течение полугода с "момента окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки".
Данное требование затрагивает всех пользователей, зарегистрировавшихся или авторизовавшихся с помощью сетевых адресов, определяемых организатором распространения информации как используемые на территории РФ, либо указавших при регистрации документы, выданные российскими госорганами.
В документе также указывалось, что интернет-сервисы с 1 июля обязаны в установленном порядке предоставлять сообщения уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или "обеспечение безопасности Российской Федерации".
При этом под действие "закона Яровой" попадают не все интернет-компании, а те, которые входят в реестр организаторов распространения информации в интернете, который составляется Роскомнадзором. В этом реестре есть, например, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Telegram также включен в список, но основатель мессенджера Павел Дуров обещал не предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "закона Яровой". Весной этого года Роскомнадзор начал блокировать Telegram на всей территории России.
На зарубежные интернет-компании закон пока не распространяется. Так, в реестр Роскомнадзора не входят Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Viber, сервисы Google, включая почту Gmail. Ранее Уральская ассоциация операторов связи ("УралАОС"), в которую входят пять провайдеров из Екатеринбурга, обратилась к главе Минкомсвязи РФ Константину Носкову с открытым письмом, в котором заявила о крахе отрасли в случае вступления в силу требований "закона Яровой".
Авторы письма подчеркивали, что введение закона приведет к резкому росту цен на услуги связи и оттоку еще нескольких миллионов домохозяйств, что в конечном итоге отразится на росте валового внутреннего продукта. "Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлечет крах сферы, показатели которой росли последние годы, являясь примером для других стран, а в числе пострадавших окажутся силовые структуры, которые не смогут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в связи с резким прекращением работы операторов связи, а соответственно, и связности сетей связи в Российской Федерации", - утверждалось в обращении.
Российские операторы связи начали хранить переписки и переговоры для спецслужб (3)
1 июля 2018 года вступили в силу требования "закона...
Россияне по всей стране вышли на митинги против пенсионной реформы (27)
В десятках российских городов, которые не принимают...
"Северный поток-2" может быть профинансирован РФ в случае санкций США (7)
По словам финдиректора Nord Stream 2, у России достаточный...
Дерипаска посчитал грабежом предложенную государством помощь на фоне санкций (15)
Попавший под санкции миллиардер Олег Дерипаска...
Русская служба BBC раскрыла показания Сечина по делу Улюкаева (2)
В распоряжении Русской службы BBC оказались детали...
TOP новостей
Иностранцев в Паланге удивляют не цены, а налоги (79)
На ул. Й.Басанавичюса в Паланге слышна не только...
Еще одна проблема Литвы: растет число пропавших без вести детей (53)
Депутаты литовского парламента Риманте Шалашявичюте...
С 1 июля в Вильнюсе вводят налог для туристов
С 1 июля в Вильнюсе вводят налог для туристов за ночлег...
В поле зрения контролера из-за разницы в ценах для мужчин и женщин – четыре салона красоты (16)
Служба контролера равных возможностей полов на этой...
Палангские торговцы: привезите нам туристов из-за границы (33)
В эти выходные погода в Паланге не благоприятна для...