По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. "Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал Баранов.
По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".
В сети резко высмеяли новое военное изобретение россиян, пишет УНИАН.
- "Ta ладно, неужели таки прорезали в полу дырку?";
- "Чтобы сразу ложить "кирпичи" при виде войск НАТО";
- "Это они переименовали нижний люк (люк запасного выхода в днище корпуса, - ред.)";
- "Теперь там еще и г...ном вонять будет";
- "Причем унитазы стоят вместо сидений всех членов экипажа";
- "Очень полезная вещь, танк ведь все равно не ездит и не стреляет, хоть будет где п...рать, когда Javelin увидят...";
- "А, может, они сразу будут снаряды делать. Они писали о том, что у них скоро появятся снаряды из г...на".
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
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