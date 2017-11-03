Российские компании возвращаются на Лондонскую биржу

Компания российского миллиардера Олега Дерипаски En+ в пятницу объявила окончательную цену размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения составила 14 долларов за бумагу. То есть размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который был объявлен ранее (14-17 долларов за бумагу).
Когда En+ объявила о планах по IPO на Лондонской и Московской биржах, СМИ написали об этом как о знаковом событии. Действительно, это первое "российское" IPO на лондонской бирже с 2014 года.
Весной того года петербургский ритейлер "Лента" привлек на IPO 952 млн долларов, за несколько недель до аннексии Крыма. Затем в отношении России были введены западные санкции. И они фактически отрезали российские компании от иностранного финансирования.
Сейчас размещение En+ - это лакмусовая бумажка, которая призвана показать долгосрочные планы инвесторов на Россию, написала газета Financial Times.
En+ - не в гордом одиночестве
IPO En+ не единственное крупное российское размещение на Лондонской бирже в 2017 году.
Третий квартал этого года стал самым крупным по объему размещений для Лондонской биржи с 2011 года, написали ранее аналитики PricewaterhouseCoopers в отчете IPO Watch. И самая крупная сделка пришла из России, пишут аналитики EY.
Речь идет о размещении крупнейшего российского золотодобытчика - компании "Полюс". Компания разместила около 9% акций примерно на 800 млн долларов. Инвесторы из Британии тогда купили примерно половину акций в рамках размещения, писал Интерфакс.
Директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов назвал это "re-IPO", "которое фактически стало возвращением компании в Лондон после перевода холдинговой структуры в российскую юрисдикцию".
В 2015 году компания ушла с Лондонской биржи, поскольку структуры семьи Сулеймана Керимова перевели 100% акций Polyus Gold на баланс компании Sacturino.
Кроме того, в этом году вторичное размещение акций на Лондонской бирже провела Трубная металлургическая компания. А в сентябре компания российского миллиардера Виктора Рашникова продала 3% акций Магнитогорского металлургического комбината.
Русские возвращаются?
До 2014 года Лондонская фондовая биржа была самой популярной площадкой для российских компаний. Из 117 российских IPO c 2005-го по 2014 год 67 прошло именно здесь, говорится в обзоре PwC.
Размещение "Полюса" аналитики EY также назвали "сигналом о возвращении российских компаний на Лондонскую биржу". Но станет ли это трендом?
Корректней будет сказать, что российские компании осторожно "пробуют воду" - пытаются вернуться на международные рынки капитала и работать, несмотря на санкции, сказал Русской службе Би-би-си профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Алексей Горяев.
По словам эксперта, сейчас уже понятно, что режим санкций вряд ли будет ослаблен в ближайшие годы и нужно работать при этом санкционном режиме.
"Логично, что крупные компании обращаются за финансированием за границу, потому что в России нет такого объема "длинных" денег. Инвесторы внутри страны не смогут предоставить такой объем долгосрочного финансирования", - сказал Горяев.
Компании выбирают Лондон, потому что там есть спрос со стороны инвесторов - как азиатских, так и западных, сказал Русской службе Би-би-си аналитик БКС Олег Петропавловский. Но, по его словам, все российские компании, разместившиеся в этом году в Лондоне, руководствовались разными причинами при выборе площадки. Тренда на глобальное возвращение нет.
"Лондонская фондовая биржа по-прежнему остается самой популярной среди иностранных площадок для эмитентов из России", - сказал Би-би-си Квасов из "ВТБ Капитала". Сейчас интерес российских компаний к Лондонской фондовой бирже в первую очередь обусловлен либо историческими факторами, то есть компания вышла на биржу много лет назад, либо инфраструктурными - структура компании зарегистрирована за пределами России, полагает он.
Но основные размещения российских компаний в этом году проходили на Московской бирже. На IPO вышел "Детский мир", разместилась "Обувь России", напоминает Квасов. Тренд - в использовании российскими компаниями Московской биржи, полагает он.
"Созданная в Москве инфраструктура полностью отвечает всем требованиям, которые инвесторы предъявляют к инвестиционному процессу", - сказал эксперт.
"Если сейчас опыт первопроходцев в Лондоне окажется успешным, то мы увидим новые размещения российских компаний в Лондоне", - в свою очередь, уверен Горяев из РЭШ.
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