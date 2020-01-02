Первый канал, холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24"), а также каналы НТВ и RT скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина в YouTube. Это происходит уже второй год подряд. Как сообщило в четверг, 2 января, интернет-издание "Открытые медиа", на одном из этапов у видео на НТВ было 34 тысяч отрицательных и лишь 10 тысяч положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится"/"не нравится" уже убраны, как и возможность оставить комментарий.

На странице Первого канала в видеохостинге к 13.00 мск 1 января, когда счетчики еще не были отключены, выступление Путина набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Второй год подряд

"Россия-24" скрыла счетчик под обращениями президента после того, как во время большой пресс-конференции в декабре 2019 года пользователи начали массово нажимать кнопку "не нравится" во время трансляции в интернете.

В 2018 году под видеозаписями с новогодней речью, выложенными "Россией 1" и Первым каналом, тоже были закрыты комментарии и отключены счетчики. Ряд наблюдателей тогда отметил, что часть аккаунтов, авторы которых ставили дизлайки и оставляли негативные замечания, была зарегистрирована буквально накануне трансляции.