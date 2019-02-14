Российские дороги начнут покрывать "суперасфальтом"

По словам представителей Росавтодора, в ближайшие два года "суперасфальт" будет уложен на 1 тыс. км трасс в России. Кроме того, методология объемного проектирования дорожного покрытия с рабочим названием "Суперасфальт" будет включена в ГОСТ.

Как уточняет издание, технология "суперасфальт", основанная на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, которые применяются в Европе и США, позволяет подобрать смесь с учетом конкретных условий эксплуатации дороги. К особенностям этой технологии относятся лабораторный подбор вяжущего материала, который придает асфальту долговечность, а также возможность применения местных песка и щебня и использования при приготовлении асфальтобетона старого дорожного покрытия.

"Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии "Суперасфальт", увеличатся с 4–5 лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года — вдвое реже, чем сейчас", – заявили в Росавтодоре, назвав действующую методику подбора и оценки качества асфальтобетонных смесей устаревшей.

С применением "суперасфальта" в России уже построили более сотни участков федерального и регионального значения. В основном технология применялась в Московской области и Северо-Западном федеральном округе. Например, она использовалась при строительстве участков трасс А-114 Вологда–Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо. Всего так было построено порядка 550 км федеральных автодорог.

Глава объединения "Дормост" Кирилл Иванов назвал технологию хорошей, но дорогостоящей. "Если средняя цена асфальта в России составляла в прошлом году около 4-5 тыс. рублей (~66 евро) за тонну, то наиболее качественный асфальт стоил порядка 8-9 тыс. рублей (~ 120 евро). Поэтому решение о том, какие технологии использовать и по какой цене, будет принимать заказчик строительства. При игре вдолгую такой подход вполне может оправдаться, поскольку позволит экономить на эксплуатационных расходах. А для муниципальных дорог "суперасфальт" вряд ли подойдет — будет невозможно обосновать высокие расходы", – считает Иванов.

В свою очередь завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Юрий Васильев полагает, что оценить эффективность "суперасфальта" можно будет только по итогам долгосрочной эксплуатации. При этом он обратил внимание на тот факт, что переход на "суперасфальт" потребует закупки большого количества импортного дорогостоящего оборудования для испытания битума и асфальтобетона.