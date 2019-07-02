Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию

"Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало.
© Reuters/Scanpix

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания "Победа" - в Карловы Вары. По информации российских авиакомпаний, это произошло из-за решения чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения. "Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля.

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В связи с этим отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва - Прага - Москва за 2 июля, при этом в тот же день будут выполнены два рейса по тому же маршруту - SU2012/2013 и SU2024/2025. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться на рейсы других перевозчиков, указывается далее в заявлении.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" также сообщила об аннулировании Чехией разрешений на полеты в Прагу со 2 июля. В связи с этим рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага, а также оба обратных рейса, запланированные на этот день, "пока задерживаются на неопределенный срок", указывается в заявлении авиакомпании в Facebook.

По данным "Интерфакса", лоукостер "Победа" также отменяет 2 июля рейсы Москва - Карловы Вары.
С чем именно связано решение чешских авиационных властей отозвать выданные российским авиакомпаниям разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока не поступало.

Из российских авиалиний в Прагу летает только "Аэрофлот". Дважды в день тот же рейс выполняют "Чешские авиалинии". "Уральские авиалинии" летают в чешскую столицу из подмосковного Жуковского.

Deutsche Welle
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