Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот, сообщил Минздрав России в ночь на вторник, 8 сентября. Вакцина "прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора", заявила пресс-служба ведомства. По ее информации, поставки первых партий вакцины в российские регионы ожидаются в ближайшее время.

4 сентября сообщалось, что разработчик российской вакцины от вируса SARS-CoV-2, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, надеется получить разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата в срок с 10 по 13 сентября, и после этого может начаться массовая вакцинация россиян из групп риска. Как подтвердил агентству "Интерфакс" в понедельник директор института Александр Гинцбург, вакцина уже поступила в клиники.

Заинтересованность в участии в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса в августе выразила Мексика.

Разработчики российской вакцины опубликовали статью в The Lancet

Статья, посвященная испытаниям российской вакцины "Спутник V", была опубликована ее разработчиками 4 сентября в престижном медицинском журнале The Lancet. Тестирования вакцины, о результатах которых сообщается в публикации, проводились в двух российских больницах на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. В каждом из тестирований участвовали 38 человек.

"Оба компонента вакцины, вводимые добровольцам, оказались безопасными и хорошо переносимыми организмом", - пишут авторы исследования. Наиболее частыми побочными эффектами были при этом боль в месте укола, повышенная температура, головная боль, общая слабость, боль в мускулах и общая боль. Большинство из этих побочных эффектов проявлялись в слабой форме, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было", - указывается в статье.

При этом у всех участников исследования образовались антитела к SARS-CoV-2, сообщают авторы работы. Для проверки эффективности вакцины от заболевания COVID-19 требуются дополнительные исследования, отмечают российские ученые.

Критика российской вакцины

Первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник-V" была зарегистрирована в России 11 августа еще до прохождения ею третьей фазы испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

Об опасности преждевременной вакцинации миллионов людей предупредил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сдержанно высказывалась по поводу российской вакцины. По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.