Российская полиция задержала подозреваемого в убийстве бьюти-блогера

О задержании подозреваемого в убийстве сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В настоящее время его доставляют в следственный отдел для допроса и следственных действий, добавила Волк.

В свою очередь официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы сообщил, что задержанный - мужчина 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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Имя задержанного и его возможные мотивы не сообщаются. Однако представители следствия не исключают, что убийство было совершено на почве ревности.

Как пишет "Комсомольская правда", в Сети появилось фото с места преступления - тело обнаженной молодой женщины уложено в чемодан, лицо ее залито кровью, туловище - в одной секции, ноги - вытянуты в другую. Можно предположить, что убийца пытался избавиться от тела и пытался упаковать его в чемодан, чтобы унести, но у него не получилось. Изучивший снимок врач-психиатр Александр Федорович сообщил КП, что "по ранам, которые мы видим, однозначно можно сказать: была борьба и ножевые ранения наверняка есть не только на шее. Что касается чемодана, не вызывает никаких сомнений, что это посыл, символ: теперь можешь ехать! Убийца сознательно устроил все именно так".

В Instagram Екатерины есть одна любопытная запись, датируемая апрелем этого года. Девушка опубликовала фото с букетом хризантем и запиской: "...Это для тебя, шикарная. Хочется встретить женщину, ради которой можно совершать поступки и радовать ее каждый день, увидев тебя, понял, что эта женщина - ты... Если у меня есть хотя бы маленький шанс быть с такой девушкой как ты, намекни мне".

Карагланова подписала снимок: "И снова surprise from mister X... Уже на протяжении нескольких недель я получаю букеты и записочки от тайного поклонника. Интересно, кто бы это мог быть?"

Как пишет КП, можно предположить, что этот некто преследовал девушку. Эксперт-графолог, специалист АНО "Судебный эксперт" Георгий Черпенько, изучившией записку, говорит, что на первый взгляд почерк выглядит слишком аккуратным и имеет признаки, наиболее характерные для женского почерка. Также бросается в глаза, что автор записки намеренно делает наклон букв влево. "Изменение разгона и наклона является одним из наиболее часто встречающихся признаков намеренного искажения собственного письма. Но без полноценного исследования что-то более точно сказать невозможно", - сказал эксперт, отметив, что для этого необходимы образцы почерка минимум на двух страницах A4.



Екатерина перестала выходить на связь 22 июля, а мертвой ее нашел 27 июля хозяин квартиры, которую она снимала. За эти дни следствие уже отработало несколько версий. Также был задержан молодой знакомый убитой, с которым она недавно рассталась. Однако потом его отпустили как непричастного к преступлению.

По одной из версий, с молодой красавицей мог за что-то расправиться один из возлюбленных. Подруги Екатерины рассказали много подробностей из ее жизни: девушка участвовала в фотосессиях как модель, вела блог с записями из путешествий, с недавнего времени она вела роскошную жизнь, посещая шикарные рестораны, курорты и надевая дорогие наряды. Ее поклонниками становились обеспеченные мужчины. Однако об ухажерах Екатерины почти ничего не известно.

Два года назад Екатерина собиралась замуж за 52-летнего бизнесмена. Но пара рассталась. Недавно она также рассталась с другим молодым человеком. А свой 25-й день рождения 30 июля она планировала отметить в Голландии с неким 52-летним поклонником.

Камера видеонаблюдения в подъезде зафиксировала, как в день убийства в дом зашел человек в шортах и кепке. Через четыре часа он вышел из подъезда, но уже в брюках. А в руке, на которой была черная перчатка, незнакомец держал серебристый чемодан.

Источник, близкий к следствию, рассказал, что девушку нашли в большом черном чемодане. На трупе не было одежды, только пояс для чулок. Горло жертвы было перерезано. Однако в пресс-релизе СК РФ говорится, что потерпевшей нанесли колото-резаные раны в область груди.

В соцсетях, а также на конкурсе мужского журнала MAXIM и на всех публичных площадках Екатерина фигурировала как Карагланова. Однако ее настоящая фамилия - Семочкина.

Версии о том, что девушка могла оказывать интим-услуги за вознаграждение, высказывают некоторые из ее друзей. Подруги еще рассказали, что кто-то присылал им интимные фото Екатерины.

Однокурсники Екатерины (девушка училась в ординатуре и недавно закончила РНИМУ им. Пирогова) говорят, что она хорошо зарабатывала. У нее были гонорары от рекламы в Instagram. В соцсетях она рекламировала одежду, керамическую плитку, нижнее белье. На аккаунт Екатерины было подписано более 80 тысяч человек.