Российская "Новая газета": ЧВК Вагнера причастна к убийству журналистов в ЦАР

По версии властей ЦАР, преступление было совершено "группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски". А по версии российского МИД - "россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты". Однако опубликованные "Новой газетой" документы не только опровергают эти версии, но и указывают на причастность к убийству людей из ЧВК Вагнера и структур, связанных с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Установлено, что Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства. Жандарм координировал свои действия с сотрудниками структур Пригожина и контролировал водителя "группы Джемаля".

"Досье" смогло получить данные об использовании сотовой связи рядом причастных лиц, среди которых оказался и "советник президента ЦАР по безопасности" Валерий Захаров. Стрингеры "Досье" также взяли интервью у местных жителей, в том числе у военнослужащих.

Как уже отмечалось, экспедиция Расторгуева, Джемаля и Радченко в ЦАР была организована и финансировалась Центром управления расследованиями (ЦУР). В Африке поддержку и помощь группе должен был оказывать фиксер по имени Мартин - к нему главред ЦУРа Андрей Коняхин обратился по рекомендации военкора Федерального агентства новостей (ФАН) Кирилла Романовского, который представил Мартина как своего давнего знакомого, имеющего отношение к структурам ООН и знакомого с местной обстановкой.

Из-за переноса рейса авиакомпанией группа прилетела в Банги (столица ЦАР) 28 июля, на два дня раньше срока. Мартин группу не встретил, написав, что он находится в Бамбари (город примерно в 300 км от Банги), но прислал водителя по имени Бьенвеню. 29 июля группа посетила военную базу в Беренги, на которой должны были находиться "российские военные специалисты", но на базу их не пустила охрана.

30 июля журналисты планировали поехать в Бамбари, где находятся золотые прииски, охраняемые бойцами российской ЧВК. Но из населенного пункта Сибю автомобиль направился не на восток, в Бамбари, а на север - к Декоа. Выехала группа около 19:00, когда солнце уже зашло, и на дорогах было небезопасно. Примерно в 20 км от Сибю автомобиль был остановлен, после чего российские журналисты были расстреляны. Водителю Бьенвеню якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни.

По факту резонансного преступления уголовное дело возбудил даже СК РФ. В ЦАР прибыли российские следователи, которые провели там трое суток. Однако до сих пор о результатах их работы ничего не известно.

Согласно данным судмедэкспертиз, трое журналистов были убиты прицельными выстрелами из автоматов Калашникова, а Радченко перед смертью был жестоко избит.

Каждый шаг журналистов контролировали люди Пригожина и жандармы ЦАР

С того момента, как за советом по организации поездки в ЦАР Коняхин обратился к Кириллу Романовскому - сотруднику ФАН (входит в "медиахолдинг Пригожина"), Расторгуев, Джемаль и Радченко оказались "под колпаком", считают участники расследования. Мартин, скорее всего, является вымышленным персонажем. А Бьенвеню, как полагает "Досье", являлся агентом местной жандармерии и постоянно поддерживал связь с жандармом по имени Эммануэль Котофио. В свою очередь, Котофио во время поездок журналистов постоянно находился в непосредственной близости от них, а 30 июля был на месте убийства в компании двух африканцев и трех европейцев - предположительно, наемников. Об этом свидетельствуют данные биллинга, а также показания свидетелей.

Котофио, получивший после убийства журналистов повышение по службе, также постоянно активно общался перед трагедией с находившимся в то время в ЦАР гражданином России Александром Сотовым. Из представленных документов можно сделать вывод, что Сотов - подчиненный и доверенный сотрудник Валерия Захарова, "советника президента ЦАР по безопасности", тесно связанного с бизнесом Евгения Пригожина.

Стрингерам удалось опросить военнослужащего, который вечером 30 июля нес службу на КПП на выезде из Сибю. Боец рассказал, что примерно за 20 минут до того, как из Сибю выехал автомобиль с журналистами, через пост проехала машина, в которой было пять человек - двое африканских жандармов и трое европейцев. Все - в гражданской одежде. Стрингеры утверждают, что военный в разговоре с ними рассказал, что узнал одного из жандармов - это был Эммануэль Котофио. И именно Котофио дал указание солдатам пропустить ехавший следом автомобиль с журналистами, хотя обычно в темное время суток движение гражданского транспорта не допускается.

Про Александра Сотова, который был на связи с Котофио, известно, что он в прошлом работал в силовых структурах. Возможно, он является бывшим сослуживцем Валерия Захарова, который работал раньше в оперативно-поисковом управлении (наружное наблюдение) петербургского полицейского главка.

По утверждению "Досье", в течение июля-августа 2018 года Валерий Захаров больше сотни раз связывался по телефонам с абонентскими номерами, зарегистрированными на Баррета Хаммонда (по данным расследования, эти номера в действительности использовал Сотов).

По индивидуальному номеру телефонного аппарата (IMEI) также было определено, что аппарат, которым 1-3 июля пользовался Сотов, с 28 июля использовался с SIM-картой, зарегистрированной на Захарова.

Связь Сотова и Захарова подтверждена и документами, в частности бланком доверенности на получение Сотовым зарплаты за подписью Захарова и списком номеров участников "группы Вагнера", в котором фигурируют фамилии и Сотова, и Захарова. Всего в списке 16 человек, и семеро из них действительно проходили службу в "группе Вагнера" под указанными личными номерами, что подтверждено другими документами. А восьмой фигурант состоял на руководящей должности в службе безопасности компании "Конкорд" Евгения Пригожина.

Добавим, Сотова причастным к убийству журналистов считают и в Службе безопасности Украины. Там также назвали фамилии еще девяти наемников "группы Вагнера", находившихся на момент совершения преступления в ЦАР. Все они ранее "участвовали в террористической деятельности на востоке Украины и в Сирии", а на момент расправы над журналистами числились сотрудниками службы безопасности ООО "М-Финанс" (входит в структуры Пригожина).

Напомним, в ЦАР работает горнодобывающая компания Lobaye Invest. До недавнего времени ее руководителем значился бывший петербургский оперативник Евгений Ходотов. По данным "Новой газеты", он имеет непосредственное отношение к структурам, связанным с Евгением Пригожиным. Так, осенью 2017 года в поездке из Петербурга в Москву его сопровождал командир 3-го штурмового отряда группы Вагнера с позывным Ник, а также учредитель Lobaye Invest Дмитрий Сытый. Газета предполагает, что журналистов убили из-за опасений, что они раскроют связь между Lobaye Invest, ЧВК Вагнера и Евгением Пригожиным.