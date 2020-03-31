Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.

Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — это максимум с июня 2008 года.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.

Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

На условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) расчетная стоимость партий Urals еще ниже (вычисляется путем вычитания стоимости фрахта, страхования и т.д.). Расчетная цена Urals в российских портах составила в понедельник 30 марта: на условиях FOB Новороссийск — $12,96 (скидка к североморскому датированному — минус $4,79) и на условиях FOB Приморск — $11,41 (скидка — минус $6,34), сообщили РБК в Argus.

Бюджет без нефтяных доходов

Снижение Urals до уровня меньше $15 за баррель приведет к резкому снижению нефтегазовых доходов бюджета, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнуляются, поступления от НДПИ снизятся примерно до 240 млрд руб., указывает эксперт. Для сравнения: в 2019 году федеральный бюджет получил от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты 1,6 трлн руб., от НДПИ на нефть — 5,2 трлн руб., или почти 35% всех доходов, напоминает Ежов. При этом в марте резкое снижение доходов бюджету пока не грозит — для расчета налогов используется средняя цена на Urals за месяц, а она выше $15 за баррель.