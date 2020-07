Роспотребнадзор: в Россию идет новая угроза из Китая и Монголии - бубонная чума и новый штамм свиного гриппа

Медики забили тревогу после того, как пациент с симптомами бубонной чумы обратился за помощью в местную больницу. Местные власти призывают не охотиться и не есть животных, которые могут стать его переносчиками - в частности, такими являются грызуны, например монгольские сурки.

В округе Баян-Нур введен третий (из четырех возможных) уровней режима оповещения, при котором вопросы эпидемиологической безопасности граждан координируются на уровне местных властей. Центральное правительство подключается только на первом, самом высоком, уровне, сообщает Deutsche Welle.

Ранее сообщалось о появлении бубонной чумы в Западной Монголии, которая граничит с Республикой Алтай. В районе, где зарегистрированы случаи заболевания, введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены.

В Роспотребнадзоре РФ уже заявили, что на территории России единичные случаи заражения также возможны, хотя опасности распространения бубонной чумы в РФ нет. Как сообщил РИА "Новости" советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, "чума - не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство".

По его словам, "единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция".

Бубонная чума характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием "бубонов", чаще всего - паховых, реже - подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией. С момента появлением антибиотиков выздоравливают практически все больные чумой, если лечение начато своевременно.

Еще одна угроза - распространение нового свиного гриппа среди людей

В начале июля китайские эксперты провели специальное совещание по ситуации вокруг еще одной эпидемиологической угрозы. Речь идет о новом штамме свиного гриппа.

Хотя вероятность его распространения среди населения довольно низкая, новый штамм передается от животных к человеку и потенциально способен вызвать новую пандемию.

Исследование об обнаружении нового штамма, получившего название G4 EA H1N1, китайские ученые сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Он несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию гриппа в 2009 году.

В министерстве сельского хозяйства КНР отметили, что в связи с этой ситуацией на днях состоялось специальное совещание при участии экспертов в области контроля и профилактики эпидемий животных, специалистов в области животноводства и ветеринарии и представителей таможенных органов для анализа имеющихся данных и обсуждения влияния этого штамма вируса на свиноводческую отрасль и сферу общественного здравоохранения.

В Минсельхозе КНР заявили, что "вероятность распространения вируса свиного гриппа "G4" среди населения довольно низкая".

Однако российские специалисты не столь оптимистичны. В Роспотребнадзоре заявили, что новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии. И чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию.

"Новый вирус G4 EA H1N1 обладает высоким потенциалом для пандемического распространения среди людей. Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм", - цитирует РИА "Новости" ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Он пояснил, что исследования на культурах человеческих клеток, а также на хорьках показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновения в клетки легких людей. Новый вирус чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа, подчеркнул Лебедев.