В связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 Роспотребнадзор порекомендовал гостиницам, возобновившим в России работу после локдауна, заселять в один номер только членов одной семьи. Если в одном номере окажутся незарегистрированные пары, отелям придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, официальная правительственная "Российская газета" со ссылкой на представителя ведомства.

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"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", - цитирует издание пояснение Роспотребнадзора.

Отельеры трактуют рекомендации Роспотребнадзора



Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в свою очередь отметил, что вместе могут селиться пары, не обязательно являющиеся мужем и женой. "Например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом", - пояснил он.

Между тем отельер Юнис Теймурханлы уверен, что рекомендация Роспотребнадзора обращена в первую очередь к бюджетным отелям и хостелам. "В требованиях Роспотребнадзора есть пункт о том, что гости должны проживать в отдельных номерах, и вместе - кто путешествует вместе. Расплывчатая такая формулировка касается бюджетных средств размещения - хостелы или недорогие гостиницы, где люди могут проживать несколько людей в одном номере", - отметил он в эфире "Эха Москвы".

В тексте опубликованных 1 июня рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц говорится о "преимущественно одноместном или семейном" размещении гостей в номере.