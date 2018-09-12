"У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество - то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме - это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует (определяет генетический код, то есть последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. - Прим. NEWSru.com)", - цитирует Попову "Интерфакс".
По словам главного санитарного врача, поправки к закону уже прошли необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовятся к внесению в Госдуму.
В 2006 году, когда принимался закон РФ о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели, пояснила Попова. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.
В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России "целенаправленно и профессионально" собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информация поступила от российских спецслужб.
После заявления Путина его слова связали с июльским сюжетом RT, в котором сообщалось, что ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян европеоидной расы.
Однако 1 ноября в Пентагоне рассказали, что выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, а работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата. Для исследований требовалось два набора образцов - с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновые кислоты (РНК) и синовиальной оболочки. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения, разъяснили в американском ведомстве.
9 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство пресекло обработку персональных биологических данных россиян компанией Genetic-test на Дальнем Востоке. По его словам, передача персональных данных российских пользователей, тем более биологических и генетических, за территорию РФ, является административным нарушением. "И мы с этим боремся", - подчеркнул Жаров.
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