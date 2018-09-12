Роспотребнадзор разработал поправки к закону о персональных данных, предложив к охраняемой персональной информации отнести геном россиян. Об этом сообщила глава ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
© Shutterstock nuotr.

"У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество - то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме - это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует (определяет генетический код, то есть последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. - Прим. NEWSru.com)", - цитирует Попову "Интерфакс".

Статьи по теме:
Неандертальцы и денисовцы вступали в интимную связь. Умершая 50 тыс. лет назад девушка доказала это  (24)
Генетики объяснили невозможность заснуть рано  (2)

По словам главного санитарного врача, поправки к закону уже прошли необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовятся к внесению в Госдуму.

В 2006 году, когда принимался закон РФ о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели, пояснила Попова. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России "целенаправленно и профессионально" собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информация поступила от российских спецслужб.

После заявления Путина его слова связали с июльским сюжетом RT, в котором сообщалось, что ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян европеоидной расы.

Однако 1 ноября в Пентагоне рассказали, что выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, а работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата. Для исследований требовалось два набора образцов - с заболеваниями и контрольные образцы рибонуклеиновые кислоты (РНК) и синовиальной оболочки. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения, разъяснили в американском ведомстве.

9 ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство пресекло обработку персональных биологических данных россиян компанией Genetic-test на Дальнем Востоке. По его словам, передача персональных данных российских пользователей, тем более биологических и генетических, за территорию РФ, является административным нарушением. "И мы с этим боремся", - подчеркнул Жаров.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Гены древнего вируса: спящая угроза (1)

Американские ученые, кажется, нашли причину серьезного...

Люди в древности скрещивались с другими видами рода Homo (2)

Ученые подтвердили, что древние люди скрещивались с...

Сделан первый шаг к переписыванию генетического кода

Ученые разработали технологию, которая позволяет...

Россия

Роспотребнадзор предложил приравнять к персональным данным россиян их геном (1)

Роспотребнадзор разработал поправки к закону о...

Путин предложил до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией (7)

Президент РФ Владимир Путин предложил...

"Ты будешь как килька в томате!" Мастер спорта по плаванию вызвал Золотова на дуэль (100)

Мастер спорта по плаванию, бронзовый призер чемпионата...

Один из двух подростков, устроивших резню в пермской школе, признан невменяемым

Одного из двух подростков, устроивших резню в пермской...

Глава карельского "Мемориала" лишился права опеки над ребенком после возбуждения дела

Глава отделения историко-просветительского общества "...

TOP новостей

Сравнение среднего класса в Литве и Эстонии: что может позволить себе эстонская семья (7)

Жители Литвы считают, что люди, которые относятся к...

Что везут из Беларуси? Топ-10 белорусских товаров, популярных в Литве (11)

Вильнюс давно стал шоппинг-Меккой для белорусов. Про...

Прогноз власти Литвы: рост зарплат превысит рост цен (32)

Министерство финансов Литвы представляет свой...

Появятся ли в Литве специализированные алкогольные магазины? При одном условии (5)

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в гостях на...

Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (14)

После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...