Айсберг пришлось сдвинуть, чтобы он не столкнулся с нефтяной платформой. Шишкин отметил, что при этом специалисты компании воспользовались «уникальной технологией по изменению траектории дрейфа айсбергов».
Он напомнил, что масса айсберга, с которым столкнулся «Титаник», достигала 75 тысяч тонн.
Экспедиция по изменению траектории движения айсбергов и предотвращении их столкновения с нефтяной платформой стартовала 10 сентября. Она рассчитана на 40 дней.
Подобные экспедиции «Роснефть» проводила и в прошлом году. Компания говорила, что устроит экспериментальные работы, которые повлияют на движение айсбергов. Тогда во время экспедиции специалисты определили размер и массу наводной и подводной частей айсберга. Во время подобных экспедиций на айсберги воздействуют с помощью специальных канатов и сеток. Для этого используются ледоколы или суды снабжения. В прошлом году в экспедиции участвовал ледокол «Капитан Драницын» и научно-экспедиционное судно «Академик Трешников».
Всего с 2013 года компания провела семь таких мероприятий. Ранее «Роснефть» говорила о намерении создать комплексную систему управления ледовой обстановкой в Арктике. Всего планировалось провести 12 экспериментов, среди которых был и «айсберг-платформа», предусматривающий движение айсберга к условной буровой установке.
В феврале 2015 года на российском молодежном форуме «Экспедиция Арктика» министр энергетики России Александр Новак говорил, что «Роснефть» инвестирует 500 миллиардов долларов в арктические проекты в ближайшие 25 лет.
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