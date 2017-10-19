Компания "Роснефть" заключила с правительством Иракского Курдистана договор о начале геологоразведочных работ и последующей добыче нефти на территории этого региона. Об этом сообщается в пресс-релизе российской нефтегазовой компании, опубликованном в среду, 18 октября.
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"Роснефть" заплатит за вхождение в проект до 400 млн долларов (около 340 млн евро). Примерно половина этой суммы может быть компенсирована за счет добытой на местном месторождении нефти. Доля российской компании в соглашении о разделе продукции будет равняться 80 процентам, говорится в сообщении концерна.

Промышленную эксплуатацию месторождения планируется начать в 2021 году. "По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей", - отмечается в пресс-релизе "Роснефти".

Референдум иракских курдов

27 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости этой автономии от Багдада. Почти 93 процента голосовавших высказались в поддержку отделения от Ирака.

После плебисцита президент автономии Масуд Барзани призвал Багдад и соседние страны уважать волю курдского народа. Референдум о независимости в Иракском Курдистане вызвал критическую реакцию международного сообщества. Россия, в частности, подчеркнула важность сохранения территориального и политического единства Ирака.

Deutsche Welle
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