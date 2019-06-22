“Роскосмос” запретит российским космонавтам материться

Также космонавтам предписывается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении "Роскосмоса" и принимать в рамках своих полномочий меры по предупреждению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать "меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, по отношению к которым он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения", говорится в документе.
Кроме прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.
Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт "может быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", говорится в документе.
Кроме того, нарушения кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, "принятии по отношению к нему мер поощрения", а также при принятии решений о его повышении по должности.
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