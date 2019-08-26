Ситуация с не пристыковавшимся к МКС пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с человекоподобным роботом Федором на борту стала одной из самых востребованных тем при обсуждении в российских соцсетях.
Fedor
© Sputnik / Scanpix

Вызвать у читателей гордость или восхищение отечественной космонавтикой новость с Федором не смогла. Насмешки и скепсис начались сразу же. Правда, весь изливаемый на Федора сарказм направлен на самом деле не против него, а против тех, кто так неудачно попытался пиариться на этом несчастном создании.

Как пишет "Московский комсомолец", кто-то в Роскосмосе настолько заигрался в пиар с роботом Федором, настолько его "очеловечил", что забыл, что это всего лишь железяка, а не космонавт, способный состыковаться в ручном режиме. Да, у него есть "мозги", но они пока способны воспринимать простейшие команды оператора, отмечает газета.

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Робот Федор, любимец главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, умеет стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью. Эти навыки вызвали у пользователей Сети вполне законный вопрос, а что должен делать Федор на космической станции, если, конечно, повторная стыковка удастся и Федора не утопят бесславно в просторах мирового океана. Но даже несмотря на то, что уже завтра, 27 августа, накануне открытия Международного авиакосмического салона в Жуковском, робот Федор может погибнуть, ему мало кто сочувствует.


Не остановила насмешки даже новость о том, что если и вторая попытка стыковки окажется неудачной, умеющего делать так много полезных вещей робота Федора вместе с "Союзом" утопят в океане. Сразу же нашлись те, кто вспомнил, что у Рогозина уже есть опыт в этой области. А сочетание умения Федора работать дрелью с его полетом в космос вызывало особенные насмешки - никто не забыл прошлогоднюю историю с дырой в обшивке "Союза", которую, по мнению Рогозина, проделали сверлом, напоминает "Радио Свобода".

NEWSru.com
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