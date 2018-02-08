"Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом и очень заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций. Для этого они устраивают разные промоакции. Если вы заметили, этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался. И этот автомобиль не чужой", - отметил Буренков.
Он пояснил, что "наверняка есть причины" для выбора автомобиля в качестве груза. "Скоро очередное собрание акционеров. Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Ну, я не знаю, это конспирология или нет, но это очень хороший трюк, это замечательно", - продолжил официальный представитель "Роскосмоса".
По словам Буренкова, SpaceX не является конкурентом "Роскосмоса", потому что в структуру госкорпорации входит множество компаний, заводов и фирм. Частные компании ориентированы на извлечение прибыли, а государственные корпорации ставят перед собой совершенно другие цели, заметил Буренков.
Ранее на успех основанной американским предпринимателем аэрокосмической компании SpaceX отреагировал первый вице-премьер России Игорь Шувалов. "Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты, среди вас будут создатели Tesla и всего остального", - так он обратился к финалистам конкурса "Лидеры России".
6 февраля аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy, которая доставила в космос принадлежащий основателю компании Илону Маску электромобиль Tesla Roadster. Также SpaceX удалось вернуть на Землю два из трех ускорителей первой ступени ракеты.
Прямая трансляция первого запуска Falcon Heavy велась на YouTube-канале SpaceX, этот эфир стал вторым по популярности в истории видеохостинга: за полетом ракеты одновременно следили 2,3 млн человек.
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