В ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News, компании ООО "Бритиш телевижн", выявлены нарушения. Об этом в четверг, 31 января, рассказал агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
© AP / Scanpix

При этом он отказался уточнить, о каких конкретно нарушениях идет речь, пояснив лишь, что ведомство анализирует полученную информацию и решает, какие меры могут быть приняты в отношении вещателя.

О внеплановой проверке на предмет соответствия российскому законодательству ВВС World News а также ресурсов британской медиакомпании в интернете Роскомнадзор заявил 21 декабря 2018 года. В ведомстве не скрывали, что эти действия предпринимаются "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".

Ofcom против Russia Today

Статьи по теме:
BBC подала жалобу в МИД РФ после публикации списка сотрудников  (26)
Роскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия против RT  (7)

20 декабре 2018 года стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может оштрафовать российскую медиакомпанию Russia Today на 250 тысяч фунтов стерлингов, а также отозвать у нее лицензию на право вещания.

По информации западных СМИ, Ofcom пришел к выводу, что канал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, весной 2018 года телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель.

Вопросы у британского регулятора возникли к двум выпускам новостей, трем программам Crosstalk и двум передачам Sputnik. Среди прочего, темами передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, предполагаемое применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и украинский конфликт.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Опрос: 45% россиян считают, что страна идет неверным курсом (15)

Наибольшее за последние 13 лет количество граждан РФ...

Роскомнадзор заявил о нарушениях в вещании BBC World News в России (2)

В ходе внеплановой проверки российского вещателя...

"Сноб" выяснил подробности дела о поджоге школьника в Москве

Два подростка, подозреваемых в поджоге школьника в...

Более половины россиян считают реальной угрозу войны с другими странами, но надеются на армию (20)

Более половины россиян (56%) считают, что для страны...

Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации (2)

Дочь обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной...

TOP новостей

Завравшаяся компания Pontem по-прежнему побеждает в конкурсах: сейчас поставляет молоко детям (26)

Условия конкурса, объявленного Вильнюсской мэрией на...

Замглавы МИД Палестины: премьер Литвы нарушил международное право и практику ЕС Палестинцы вручили Литве ноту в связи с визитом премьера (6)

Заместитель министра иностранных дел Палестины...

В суд передано дело Титова об оскорблении памяти о Раманаускасе-Ванагасе (31)

Дело бывшего члена горсовета Клайпеды Вячеслава...

Премьер Израиля попросил Вильнюс перенести останки Гаона в Иерусалим, но Литва отказалась (28)

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху на...

Бывший канцлер правительства Литвы: слова Сквернялиса открывают больше, чем видно на первый взгляд (9)

Бывший канцлер правительства Литвы Милда Даргужайте...